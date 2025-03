El ‘efecto Musk’ castiga a Tesla en Galicia con un 45% menos de ventas

Apenas 100 días después del máximo que alcanzó la cotización de Tesla el pasado diciembre —más de 450 euros por acción—, sus títulos se han desplomado un 46%. Una caída libre que se ha intensificado tras la llegada de Donald Trump al poder de los Estados Unidos y con él, en su segundo mandato, la controvertida apuesta por Elon Musk, que se ha abrazado al extremismo que el partido republicano predica yendo incluso un paso más allá al mostrar su apoyo a la ultraderecha alemana y tratar de influir en el voto de las elecciones del país, e incluso instando a Washington a retirarse de la OTAN y dejar de pagar «la defensa de Europa». El radicalismo del magnate ha revolucionado el desempeño de la compañía en los Veintisiete, donde las ventas de sus eléctricos se han hundido casi lo mismo, un 43% hasta febrero, según los datos publicados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. El extremismo se ha transformado en volatilidad, y negativa. Un bajón que es superior en el caso de Galicia, donde las matriculaciones se precipitan un 45% y solo representan el 0,4% de las 4.124 que se han materializado.

Tesla solo ha vendido 17 automóviles en la comunidad en los dos primeros meses del año, en comparación a los 31 del mismo periodo de 2024. Echando cuentas, solo ha despachado un coche por cada 25 made in China, su gran rival en el segmento VEC y que suma más de 410 por ahora.

Las matriculaciones de la empresa norteamericana no consiguen aumentar en ninguna de las cuatro provincias gallegas. Se mantienen en Ourense con dos, y descienden con fuerza en Lugo (-75%, una única venta), Pontevedra (-50%, siete) y A Coruña (-37%, otras siete). Si se compara con su principal competidor a nivel regional, la asiática MG, la firma de Musk ha vendido 15 veces menos automóviles en lo que va de ejercicio (son 249 los que ha logrado comercializar la marca propiedad de Saic Motor). Pero la oleada china va más allá y se salda con el sorpasso que ya le han dado otras cuatro enseñas.

Se trata de Omoda (54 vehículos vendidos en Galicia hasta febrero), BYD (35), Jaecoo (26) y Livan (20), estas dos últimas sin presencia en el mercado autonómico hace un año y las dos primeras focalizadas en Pontevedra, donde se disparan un 566% y un 1.700%. La tendencia es la misma: China, país con el que históricamente Estados Unidos rivaliza por el puesto de primera potencia económica mundial, crece con fuerza en Galicia y lo hace con cada vez más caras nuevas. BYD, el mayor fabricante mundial de eléctricos, acaba de anunciar unos resultados boyantes. Ganó un 34% más en 2024 y superó a Tesla en ingresos con 99.000 millones de euros.

¿Se ha visto arrastrada Tesla por el efecto Musk? Algunos de los principales concesionarios gallegos no dudan en su respuesta y todos coinciden. Por supuesto que sí. «Le está impactando muchísimo el acercamiento a Trump», dice Rubén Trillo, jefe de ventas de Rofervigo (Nissan), que explica que «el comprador de coche eléctrico es muy sensible al apoyo ecológico» y el conservador «no es afín a esas políticas». Así, hay consumidores que ya optan por no comprar los modelos de la empresa americana para no vincularse a los ideales del republicano e incluso como muestra de rechazo. Otros que ya tenían un Tesla y se han visto cuestionados por conducirlo están decantándose por poner pegatinas en las que advierten al resto de conductores de que no comulgan con el partido del elefante ni con el creador de sus automóviles. «Lo compré antes de saber que Elon Musk estaba loco», reza uno de los ejemplos.

José Antonio Santodomingo, jefe de ventas de Autos Rivada (especializado en el segmento de vehículos de ocasión), y Pablo Ogando, jefe de ventas de Rodosa (Renault y Dacia), destacan al igual que su compañero de sector el «frenazo» que está experimentando Tesla en Galicia y cómo han influido las últimas acciones y posicionamientos del propietario de la compañía, a lo que suman el impacto que supone la competencia china en la carrera hacia la electrificación del parque de la comunidad, absorbiendo más cuota. «La gente tiene sus ideas y en casos tan extremos tiende a posicionarse. Sí que es cierto que hay un efecto disuasorio», indica el primero.

«Están llegando muchas marcas chinas con mucha calidad y las europeas se están reposicionando con buenos productos», añade por su parte Ogando, que además incide en la necesidad de que el Gobierno ponga en marcha con celeridad un nuevo Plan Moves para que el eléctrico «arranque de verdad».

