Goldman Sachs eleva al 35% la probabilidad de recesión en EEUU en 12 meses

El banco de inversión Goldman Sachs ha aumentado del 20% al 35% la probabilidad de que EEUU entre en recesión en los próximos 12 meses, debido a un menor crecimiento de referencia y un deterioro de la confianza de los hogares y las empresas.

Según un informe de la compañía, este aumento del porcentaje en sus previsiones económicas también está relacionado con los comunicados de la Casa Blanca indicando que hay una mayor disposición para tolerar una debilidad económica a corto plazo con el objetivo de desarrollar otro tipo de medidas (el previsible aumento de precios de los automóviles "me tiene sin cuidado", dijo este domingo Donald Trump). "Aunque el sentimiento ha sido un mal indicador de la actividad en los últimos años, no descartamos el reciente declive (económico) porque los fundamentos económicos no son tan sólidos como en años anteriores", recoge el informe.

El banco de inversión pronostica que el presidente estadounidense anunciará un 15% en los aranceles recíprocos a todos los socios comerciales de EEUU el próximo 2 de abril, fecha a la que ha bautizado como "Día de la Liberación". Este dato contrasta con el del diario 'The Wall Street Journal' que afirma que este lunes las conversaciones en el seno de la Administración Trump se han acelerado para determinar cuál será exactamente el alcance del nuevo paquete de gravámenes y, en su caso, apuesta porque estarán en el entorno del 20%.

Previsión del alza de la inflación

Unos aranceles superiores impulsarán los precios al consumidor (PCE), por lo que el banco de inversión también aumentó sus previsiones sobre la inflación hasta el 3,5% interanual. Además, dados los planes arancelarios de Trump y el declive del PIB en el primer trimestre del año, estiman una reducción del crecimiento de 0,5 puntos porcentuales, hasta el 1,0 % para el cuarto trimestre y hasta el 1,5% de media anual, lo que también reflejará un aumento en la tasa de desempleo hasta el 4,5%, según los datos de Goldman Sachs.

Importaciones adelantadas y PIB

El análisis de Goldman Sachs llega en momentos en los que los mercados están especialmente sensibles a las erráticas decisiones de Trump. Evidentemente, si EEUU aumenta los aranceles, tenderán a crecer los precios y se erosiona la confianza del consumidor. Eso tiene implicaciones en el crecimiento económico. No hay forma segura de establecer cuánto subirán los precios, pese a las previsiones de Goldman Sachs, ya que puede ser que las empresas asuman esos aranceles y los incorporen a los costes total o parcialmente. El objetivo confeso de Trump es reducir el déficit comercial a toda costa, que ahora se está disparando porque se están adelantando las compras en el extranjero, las importaciones, como una manera efectiva por parte de las empresas de abaratar sus costes. Esta estrategia ha reducido el crecimiento del PIB, con anuncio incluso de recesión a corto plazo por parte de la Administración estadounidense.

Pese a los anuncios de recortes enarbolados por Elon Musk, la deuda no debería ser un problema dramático según la mayor parte de los economistas, ya que se podría compensar en cualquier momento con la emisión de bonos o de dinero, sin que eso afecte "rápidamente" a la inflación. Pero si la confianza cae, sí puede haber recesión en EEUU porque el país depende de su demanda interna especialmente.

La cotización del dólar, bajo la lupa

Ha llamado la atención este lunes unas declaraciones del director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, en las que ha advertido de que el dólar corre el riesgo de perder su estatus de moneda de reserva mundial frente a activos digitales como Bitcoin. Es cierto que Trump parece empeñado también en tomar medidas para abaratar el dólar en los mercados internacionales, como una manera de favorecer a la balanza comercial. Sin embargo, algunos expertos consideran que ese objetivo resulta hoy por hoy complejo, dado que el dólar tiene un arraigado papel de moneda de intercambio internacional que es difícil que cambie a corto o medio plazo. Fink considera que si Estados Unidos no controla su deuda y los déficits siguen aumentando, el país corre el riesgo de perder su estatus de moneda de reserva mundial ante activos digitales como bitcoin, que ha atraído en los últimos tiempos una buena parte de sus inversiones. Otros economistas consideran que esa visión no se ajusta a la práctica actual de la política económica de cualquier país con control monetario, ya que la propia Reserva Federal o la propia Administración Trump tienen en su mano el mantenimiento de la estabilidad económica mediante la inyección de capitales públicos en el sistema, para reactivar la economía.