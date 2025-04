Sargadelos propone a sus empleados "coger vacaciones" o "trabajar bajo su responsabilidad"

Incorporarse al trabajo “bajo su responsabilidad” o bien “coger vacaciones la próxima semana”. Son las opciones que ha lanzado este viernes la dirección de Sargadelos a la plantilla, a la espera de que la empresa pueda subsanar las deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo en la fábrica de Cervo (Lugo), plasmadas un documento que deben firmar los empleados.

Europa Press

Así lo ha confirmado el secretario de la CIG en la comarca de A Mariña, Xorxe Caldeiro, a la agencia EFE. “La empresa les puso delante a los trabajadores un papel en el que tenían que firmar una de las dos opciones. En base a la situación sanitaria de la empresa, o aceptaban entrar a trabajar bajo su responsabilidad o cogían vacaciones para la semana que viene. Eso fue lo que les puso delante para firmar, o una u otra opción”, ha precisado Caldeiro, que esta mañana de nuevo acompañó a los trabajadores, junto con el responsable de Industria de Comisións Obreiras en la comarca, José Antonio Zan, a las puertas de la planta. Al igual que ayer, dichas puertas seguían cerradas. La plantilla regresó a primera hora de este viernes a la fábrica, tal y como acordaron los trabajadores después de la reunión que mantuvieron con el administrador único de la empresa, Segismundo García, quien ayer anunció que dará marcha atrás a su decisión de cerrar la planta si es posible subsanar en tiempo y forma las 36 deficiencias que ha detectado la Inspección de Trabajo para de este modo "proteger" la salud de sus empleados.

Mientras, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha solicitado una reunión urgente con la dirección del grupo, "dada la trascendencia de las decisiones empresariales adoptadas en las últimas horas en la planta de Cervo", que afectan "directa y subsidiariamente a muchas personas en Galicia". Fuentes de Trabajo citadas por la agencia Europa Press no descartan que sea la propia titular del ministerio, Yolanda Díaz, la que se vea con Segismundo García, en caso de que este acepte mantener dicha reunión. En cualquier caso, el cargo de Trabajo que se entrevistaría con la dirección del grupo se determinaría en función de lo que marca el protocolo.

Sargadelos impide el acceso de los trabajadores a la planta de Cervo a primera hora de la mañana / Carlos Castro / Europa Press

El dueño de la compañía ha enviado este viernes una carta a la Inspección de Trabajo en la que avisa que fija la semana que viene como periodo vacacional en la fábrica de Cervo (Lugo). Lo hace, según indica el comunicado, "en tanto no se resuelven convenientemente las faltas y deficiencias detectadas". En la misiva, Segismundo García enumera toda una serie de circunstancias de la planta que podrían afectar a la salud de los trabajadores, aparte de las 36 deficiencias ya detectadas por Inspección de Trabajo que conllevaron una multa de 5.000 euros.

Legalmente, un trabajador tiene derecho a conocer sus vacaciones con dos meses de antelación o debe planificarse en el convenio colectivo, por lo que, advierten los sindicatos, esto se trataría de un permiso retribuido. En declaraciones a los medios, José Antonio Zan ha asegurado que "para poder poner unas vacaciones se necesitan dos meses. Si es un permiso retribuido no tenemos problema ninguno, pero si son vacaciones de su calendario laboral (...) en ese caso creemos que sería ilegal, con lo cual no se podría hacer", ha expuesto.

La plantilla regresa a la fábrica, que sigue cerrada

El responsable de la CIG en A Mariña, Xorxe Caldeiro, ha confirmado que todos los trabajadores de Sargadelos se presentaron esta mañana en la fábrica de Cervo un poco antes de la hora a la que habitualmente empiezan su jornada laboral, a las 7:15. “Seguirán haciéndolo así mientras se mantenga esta situación, hasta que la fábrica retome la producción”, dijo el responsable sindical. También precisó que la mañana está transcurriendo de forma “tranquila”, sin ningún tipo de incidente. De momento, aclaró, tampoco hubo ninguna comunicación por parte de la empresa ni han trascendido despidos.

Este jueves, los trabajadores acudieron en su práctica totalidad a sus puestos de trabajo en la planta pero encontraron cerradas las puertas de la fábrica. Por ello, firmaron con su nombre y DNI una hoja para dejar constancia por escrito de la asistencia. Eran empleados de todos los puestos y especialidades e incluso de los hornos, que siguieron funcionando durante la noche anterior. De hecho, el turno nocturno terminó a las 6:00 horas, momento en el que sus integrantes abandonaron el lugar y se cerró la fábrica.

Los trabajadores, que el miércoles recibieron la noticia del cierre con sorpresa e incredulidad porque la situación económica de la firma era estable, se mostraron "perdidos" en el camino a seguir a partir de este momento, pero recibieron el asesoramiento de dos representantes sindicales: Xorxe Caldeiro y José Antonio Zan, de CCOO.

"Un cierre patronal ilegal”

El propio Zan, que ayer se reunió con el dueño del grupo, ve “claramente que hay un cierre patronal ilegal” de la fábrica de Cervo, dado que no ha sido autorizado por la Xunta y que debería hacerse con un ERE. Desde su punto de vista, lo que está haciendo Segismundo García es echarle un “pulso a la Consellería de Emprego y a la Inspección de Trabajo”. A su juicio, la Administración debería tomar cartas en el asunto porque “estamos ante un bien y un patrimonio único en España y hay que protegerlo. No dejarlo en manos de una persona que, en función de como se levante, o sigue funcionando o no, porque no quiere cumplir la ley de riesgos laborales que cumplen todos los empresarios en Galicia y España”.

Segismundo García comunicó ayer a la plantilla que no hay ni habrá despidos y que prevé que la semana que viene vuelvan a trabajar en la fábrica de Cervo, según informaron los propios trabajadores a los medios a la salida de un encuentro con el propietario de la empresa. Al salir de la reunión con el dueño de Sargadelos, los trabajadores aseguraron que García les dijo que ninguno está despedido ni prevé despedirlos, pero les pidió tiempo para negociar una salida al conflicto. Según les indicó, lo más probable es que la semana que viene puedan volver a entrar a trabajar, y les insistió en que no estaban trabajando "por su seguridad", pero les pidió que estuvieran "tranquilos".

El administrador único de Sargadelos daría marcha atrás a su decisión de cerrar la fábrica de Cervo si es posible subsanar en tiempo y forma las 36 deficiencias que ha detectado la Inspección de Trabajo para proteger la salud de los empleados. En un escrito difundido este jueves, García explica que "no pretendemos un cierre, simplemente ante la presencia de polvo de sílice cristalino cancerígeno entendemos que nuestro principal deber, en tanto no se subsana el problema" es velar por los trabajadores. "De ahí nuestra actuación que, confiamos, los tribunales sepan calibrar y sopesar", indica. En todo caso, el cierre seguirá siendo firme si resulta inviable garantizar las condiciones idóneas.

La alcaldesa de Cervo: "Hay disposición de la Xunta a mediar"

Mientras, la alcaldesa de Cervo, Dolores García (PP), ha asegurado que existe “disposición total” por parte de la Xunta para “mediar entre la Inspección de Trabajo” y la dirección de Sargadelos de cara a alcanzar una solución satisfactoria que permita mantener la actividad en la fábrica. La regidora, que ya estuvo ayer en la planta y habló con Segismundo García, se desplazó de nuevo este viernes al centro de trabajo a primera hora de la mañana para acompañar a los empleados.

“Están a la expectativa, tranquilos, pero esperando alguna noticia”, señaló en declaraciones a EFE, “les pedí tranquilidad, a la espera también de ver como transcurre el día de hoy”. En ese sentido, aseguró que se “están manteniendo conversaciones” y que hay por parte de la Xunta una “disposición total a mediar entre la Inspección de Trabajo y la empresa”. Según la alcaldesa, por parte del Gobierno gallego existe la voluntad de que “haya ese diálogo y agotar todas las alternativas, respetando siempre la salud laboral de los trabajadores”. “Lo que pido es que se mantengan esas conversaciones y a los trabajadores que estén tranquilos mientras se está hablando, porque conservan su puesto de trabajo”, concluyó.