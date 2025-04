«Las cofradías deben ser valientes y crear organizaciones de productores paralelas»

El gallego Basilio Otero renovó la semana pasada su mandato al frente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) por tercera vez. Con más retos, si cabe, pero con la misma ilusión.

Nueva etapa como presidente, más de una década ya al frente, ¿sigue igual de motivado?

La ilusión está intacta, eso por delante. Si se pierde la ilusión, hay que hacerse a un lado y dejar paso a otra persona. La verdad es que es una satisfacción que la gente siga confiando en mí, y más todavía por la manera en la que se ha producido. Quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de la Federación.

¿Cuáles son las prioridades de su tercer mandato?

Tres fundamentales, aunque hay muchas más. Primero, el relevo generacional. Es un reto importantísimo en tres vertientes: los trabajadores, los mandos y los armadores. En segundo lugar, la desburocratización del sector pesquero. Hay que tener en cuenta que la pesca española solo cubre el 30% del consumo europeo. El 70% restante se importa de países que no tienen las mismas exigencias medioambientales, sociales o económicas que nosotros. Europa tiene que replantearse su modelo; hay un dicho que dice que «Estados Unidos inventa, China fabrica y Europa regula». Estamos haciendo trampas al solitario. No aprendimos nada de la pandemia, cuando no fuimos capaces ni de producir mascarillas, y ahora ni siquiera tenemos soberanía alimentaria. Por último, la digitalización del sector pesquero. No pudimos culminarla en el mandato anterior, pero tenemos contactos con administraciones como Trabajo, el Instituto Social de la Marina, la Marina Mercante... Queremos unificar toda la pesca en una única app de gestión. Ojalá en esta nueva etapa podamos impulsarla.

El relevo, que cita, ¿qué ocurrirá si se mantiene esta sangría?

Si no hay relevo, nos moriremos. Las cofradías y el sector. Hay que atraer gente a nuestro oficio. El mar ya no es el de hace 50 años, ni siquiera el de hace 10 años. Las embarcaciones están mucho más tecnificadas, hay más comodidades y seguimos peleando por los llamados GT sociales, para ampliar las zonas habitables de los barcos. También deberíamos insistir más en que los sueldos de los titulados son enormes. Y cuando digo enormes es enormes.

Lleva décadas en el sector. Patrón y armador desde 1995, patrón mayor de Burela desde 2008. Ha vivido muchas transformaciones, duras, pero sigue siendo optimista sobre el futuro.

Sí, soy un firme defensor de que hay futuro. Ya había pescadores hace 2025 años, San Pedro era uno. Y dentro de otros 2025 seguirá habiéndolos, mientras haya mar y gente que coma pescado. En 2009, mi cofradía desguazó 19 barcos. Pensé que todo se acababa. Mi padre, que ya no está, decía lo mismo cuando yo empecé a los 15 años, pero el mar no se acaba. Estamos en una transición, probablemente la más fuerte en siglos. Y las transiciones son difíciles, pero vitales.

La lucha para que las cofradías gocen del mismo reconocimiento que las organizaciones de productores pesqueros (OPP) es histórica, pero no ha fructificado a pesar de las décadas. En estos momentos no pueden acceder a ayudas por parte de la Unión Europea. ¿Cuál es la solución?

Si seguimos peleando por una utopía vamos a seguir viendo pasar el dinero por delante de nuestras puertas, pero sin poder coger ni un solo euro porque tenemos las manos completamente amarradas. Creo que hay que ser valientes y hacer como han hecho ya algunas Federaciones regionales, como la cántabra o la asturiana, y crear OPP paralelas. Las OPP no sirven para sustituir a las cofradías, sino para reforzarlas, y allí donde la cofradía no puede llegar llegará la OPP. Tenemos que dar ese paso adelante no por nosotros, sino por nuestros asociados.

¿Es factible pedir una cuota exclusiva para la bajura?

No, repito, yo no pido utopías. Lo que sí tenemos que hacer es luchar por una regulación adecuada y conseguir que Europa deje de considerar pesca artesanal solamente a los barcos menores de 12 metros. La sostenibilidad no depende del tamaño de las embarcaciones.

«Si abren la mano, la mitad de la flota se va»

Asumió la primera presidencia de la Federación hace más de 10 años con una situación difícil. ¿Se hizo muy cuesta arriba la recuperación?

La situación era crítica. Entré en abril y en agosto se suspenden los pagos. Estábamos en la UCI. Probamos todo. Yo puse dos condiciones al llegar: primero, no quejarse del trabajo, porque a quienes representamos lo pasan peor que nosotros. Recordar siempre que hay pescadores en alta mar en condiciones durísimas. Y segundo, dije que prefería pasar a la historia como el presidente que vendía la sede antes que como el que cerraba la Federación. Me hicieron caso. El equipo fue clave. Si no cuidas al equipo, no haces nada. Y lejos de perder a gente, lo que hicimos fue sumar. Hoy somos fuertes y estamos más unidos que nunca.

Sobre la mesa está el plan de reestructuración de la flota. ¿Cuántos barcos cree que se podrían acoger a las ayudas?

Si abriesen la mano, la mitad de la flota se marchaba. El problema es que hablamos de desguaces y solo hay 75 millones del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para todo el periodo, y no solo para eso. Es una risa. Hay flotas muy perjudicadas, como la del Mediterráneo, que está sobredimensionada: hay más de 500 barcos y sobrarían tranquilamente 200. Eso permitiría redistribuir los días de pesca entre quienes se quedan y llegar a medias más aceptables. Por otro lado, urge renovar la flota. Primero, por la habitabilidad y la comodidad de la gente; segundo, por eficiencia energética. +ç

Si pudiese hace realidad un deseo para la pesca este año, ¿qué le pediría a Costas Kadis?

No se lo pediría a Costas Kadis, se lo pediría a alguien que no sé si nos escucha o no. Que cuide a la gente del mar y que no perdamos a ninguna persona más. En todos los sentidos. No solo para que lleguen sanos y a salvo a casa, que también, sino para que no dejen el mundo del mar, que no se abandonen las embarcaciones. No sé a quién hay que pedírselo, pero sería mi deseo.

