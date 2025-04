Legalpin, la palabra que no se lleva el viento

«Los acuerdos siempre hay que dejarlos por escrito y firmados, porque las palabras se las lleva el viento». ¿Cuántas veces hemos escuchado este consejo a lo largo de nuestra vida? Pues bien, los tiempos cambian y ese viejo principio, muy manido en el siglo XX, ya no es tan real.

Hoy en día, un audio a través de aplicaciones como Whatsapp puede suponer una prueba en un juzgado, incluso entre particulares. De eso se encarga la gallega Legalpin, compañía nacida en Vigo y con sede en Pontevedra que está especializada en ofrecer comunicaciones digitales certificadas, a las que otorga plena seguridad jurídica. La tecnología utilizada blinda el contenido para que no se altere y que tenga fuerza probatoria, abriendo nuevas posibilidades a la mensajería .

Lo mismo sucede en el caso de un correo electrónico o SMS. El funcionamiento «es sencillo pero robusto», según explica su director general, Javier Meizoso. El usuario envía un mail con una regla determinada que llama a a la aplicación de Legalpin; la empresa lo cifra, lo certifica como tercero de confianza y lo entrega al destinatario, quien lo desencripta al recibirlo.

«Este proceso asegura que nadie pueda alterar el contenido y acredita envío, recepción y lectura», detalla Meizoso . Los mensajes se almacenan en la nube, en servidores seguros ubicados en la Unión Europea, durante un mínimo de 5 años, aunque los clientes pueden optar por plazos mayores. «Todo queda protegido con encriptación de grado militar, garantizando —asegura— confidencialidad absoluta».

Sencillez y cercanía

Todos los servicios de Legalpin para enviar notificaciones digitales cifradas y certificadas por email o mensaje de texto se lanzan desde cualquier correo de la empresa «sin necesidad de realizar instalaciones ni integraciones»; los certificados llegan al buzón del cliente en formato PDF y sirven como prueba de notificación fehaciente en un juicio porque la firme es un tercero de confianza oficial acreditado por el Ministerio de Industria.

« A diferencia de otras soluciones tecnológicas, nuestro servicio de atención al cliente (SAT) siempre está atendido por personas, nunca por máquinas o IA, porque creemos en la cercanía y la confianza», subraya Meizoso.

Además, se comprometen a no usar nunca la inteligencia artificial para dar soporte o atender a sus clientes. El SAT funciona 24 horas todos los días a la semana con asesoría legal y técnica .

La idea surgió en 2017. «Veíamos que la masificación del uso de Internet había transformado la forma en que nos comunicábamos, pero empresas y particulares seguían dependiendo de herramientas tradicionales rígidas y muy costosas para lograr comunicaciones fehacientes, como el burofax», recuerda. Y es que aunque por aquel entonces ya existía alguna solución de mensajería digital certificada, lo que no terminaba de convencer a Meizoso es que no garantizaban el cifrado de las comunicaciones certificadas. Con este panorama y siguiendo el consejo de su padre, en lugar de criticar, se puso manos a la obra. «Decidí construir el servicio que necesitaba y no encontraba».

En la actualidad, la empresa gallega procesa una media de 12.000 mensajes diarios entre correos electrónicos, SMS y otros formatos certificados, un volumen que creció notablemente desde este mes, con la entrada en vigor de la nueva Ley 1/2025 y por la que a partir del 1 de julio será obligatorio que todas las empresas y autónomos emitan facturas electrónica.

Legalpin cuenta con un equipo de 22 personas entre empleados altamente especializados y colaboradores. En 2024 la empresa se colocó por encima de los 200.000 euros de facturación y este año, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 que obliga a demostrar intentos de negociación amistosa antes de una reclamación judicial, prevén crecer más de un 100% y alcanzar los 0,5 millones de negocio.

Flamante ‘fichaje’ del Real Madrid

El talento y la innovación de Meizoso y su equipo no pasan desapercibidos en el mercado y números uno como Telefónica o el Real Madrid, que si de algo entiende es de fichar campeones, ya figuran en la lista de clientes de Legalpin. «Estamos orgullosos de trabajar con estos gigantes, pero también de nuestras raíces gallegas», matiza el director general, recordando también a otras empresas autonómicas que confían en su servicio como ASAT Salud, Confía Accidentes o firmas de referencia dentro del sector textil y automoción, que utilizan sus soluciones para comunicaciones internas y con proveedores. Entre sus usuarios más habituales, como cabía suponer, figuran especialmente los despachos de abogados que certifican notificaciones legales. «Trabajamos con sectores diversos: jurídico, sanitario, deportivo, recobros, recursos humanos y comercio, entre otros. Nuestra versatilidad nos permite adaptarnos a cualquier necesidad donde la seguridad y la validez jurídica sean importantes», valora .

