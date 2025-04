Las mujeres baten récord con casi la mitad ya del empleo en Galicia

A la espera de conocer los datos oficiales de la Agencia Tributaria sobre la evolución en 2024 con un más que probable nuevo incremento, el sueldo medio de las mujeres en Galicia encadena 11 años consecutivos al alza. Desde 2013 (15. 383 euros en todo el ejercicio) a 2023 (20.840 euros). Subió incluso en 2020. En plena pandemia y con casi 200.000 trabajadores en ERTE en la comunidad, el importe creció por encima del 1% —mientras que en los hombres mermó el 0,7%—, dejando la brecha salarial en su mínimo en dos décadas: cobraron 4.167 euros menos que los hombres. ¿La razón? El necesario refuerzo de los sectores esenciales, como educación, sanidad y servicios sociales, donde ellas son protagonistas principales de largo. Paradójicamente, el coronavirus y su shock sin precedentes en la economía aceleraron la imparable expansión de la mujer en el mercado laboral autonómico.

«La mayor participación de la mujer en los diferentes ámbitos laborales es un hecho social de particular importancia», destaca el Observatorio de Prospectiva do Mercado do Traballo de la Consellería de Emprego en el análisis que acaba de publicar sobre el comportamiento del empleo femenino a lo largo del año pasado. Achaca a los avances en la conciliación de la vida profesional y familiar «el punto de partida» para «comenzar a revertir la desigualdad que venía existiendo» entre ambos géneros. «Esto se refleja en un incremento de la tasa de actividad de las mujeres de 16 a 64 años en más de 10 puntos en los últimos veinte años —remarca—. Además, en el sistema educativo la presencia de la mujer es superior a la de los hombres en la educación universitaria, excepto en las carreras técnicas».

La ocupación de las mujeres en Galicia se incrementó el 1,6% a lo largo de 2024. Nunca hubo tantas trabajando: 529.209 en diciembre y 527.768 en el conjunto del año. En marzo se batió de nuevo el máximo histórico para este mes con 531.079. El colectivo acaricia por fin la mitad de todo el empleo en la comunidad. Llegan al 49,2%, casi dos puntos más que el dato estatal (47,4%) y el segundo mayor porcentaje entre las autonomías, superado solo por Asturias (49,4%), según el último balance de la Seguridad Social.

«En todas las comunidades autónomas, la tasa de mujeres afiliadas es inferior a la de los hombres», resalta también la primera radiografía del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) sobre el mercado laboral el pasado ejercicio. Las diferencias más acusadas se dan en Castilla-La Mancha y Murcia —43,9% y 44,2%, respectivamente— «y, en el lado opuesto, Principado de Asturias y Galicia junto con la Ciudad de Melilla se sitúan con las tasas más altas de afiliación femenina».

Sí son mayoría ya entre la población activa gallega —mayores de 16 años que trabajan o quieren hacerlo— con estudios superiores. Suponen el 56%. En los niveles de formación más bajos, su cuota es del 36,4%, frente al 63,6% de los hombres. «Esta situación es el resultado del cambio en la estructura de la mano de obra femenina hacia un nivel cada vez más elevado de cualificación», explica el Observatorio de la Consellería de Emprego.

De ahí que las actividades que requieren un umbral de cualificación alto o medio sean las que más están tirando de las mujeres en Galicia para crecer. Muy por encima del resto sobresale el sector educativo, con 10.700 nuevos puestos ocupados por ellas entre 2019 y 2024. En actividades profesionales, científicas y técnicas aumentaron en 5.900; y 4.800 en sanidad y servicios sociales. Las otras dos ramas con incrementos relevantes son actividades administrativas y servicios auxiliares (4.200) y transporte y almacenamiento (3.500). Por el contrario, hay 2.700 mujeres menos en administración pública; 1.600 en fabricación de material de transporte y grandes reparaciones industriales; 1.100 en industria textil; 600 en industria manufacturera; y 500 en agricultura y ganadería.

Esa diferente evolución ahonda en la feminización y masculinización evidente de muchos sectores en la comunidad. ¿Cuáles tienen una mayor presencia de mujeres? En el grupo denominado resto de servicios (donde se agrupan actividades asociativas, reparaciones, peluquerías, lavanderías y servicios de protección) alcanzan el 84%. En confección de ropa y calzado el 81,9%; el 81% en sanidad y servicios sociales; casi el 70% en educación; el 63% en hostelería; y el 59,7% en actividades administrativas y servicios auxiliares. Todo lo contrario sucede en la industria del papel y muebles (19%); automoción, naval y reparaciones (14,8%); metalurgia, equipos electrónicos, mecánicos y maquinaria (13,7%); industrias extractivas (9,5%); y construcción (8,6%).

Además de la metamorfosis inducida por la crisis del COVID-19 en el tejido productivo, la entrada en vigor de la reforma laboral de 2022 marcó un antes y un después en la situación laboral de la mujer en Galicia. Hay ahora mismo 297.555 con contrato indefinido, un 34% más que en 2021. Pero les sigue penalizando el tiempo de trabajo. Los fijos a jornada completa son el 71,1% en los hombres y el 46% en las mujeres, que sufren el triple de jornadas parciales (101.600).

El tipo de contrato y la lejanía todavía con los puestos de responsabilidad —ellas no llegan ni a un tercio de los cargos de dirección y gerencia en la comunidad— condicionan la nómina. Su base media de cotización ronda los 1.879 euros mensuales, 300 euros por debajo de los hombres. Y se perpetúa la brecha salarial. Después del paréntesis de 2020, volvió crecer en 2021, 2022 y 2023, hasta acercarse a los 4.700 euros anuales, su pico desde 2011.