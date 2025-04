Cuándo se cobra la pensión en abril de 2025: este es el día que la ingresan los bancos en Galicia

Si eres pensionista o tienes un familiar que lo sea, la fecha en la que se cobra la pensión de abril es una que conviene marcar en rojo en el calendario. Aunque la Seguridad Social realiza el ingreso oficial de las pensiones a mes vencido, los bancos adelantan el pago varios días antes. Pero ojo: no todos lo hacen al mismo tiempo.

Y este mes de abril trae cambios. Como viene siendo habitual, la mayoría de los bancos ingresarán la pensión entre el miércoles 23 y el viernes 25 de abril, aunque hay excepciones.

Cada banco repite periódicamente sus pagos y es por ellos que hemos podido extraer la fecha exacta en la que cada banco pagará por adelantado la pensión del mes de abril.

Las fechas en las que paga cada banco la pensión de abril de 2025

Pensionistas acusan a PP, Vox y Junts de utilizar las pensiones como trueque / EUROPA PRESS

Los bancos pagarán en esta fecha:

Caja de Ingenieros: Lunes 21 de abril

Bankinter: Miércoles 23 de abril

CaixaBank: Jueves 24 de abril

Banco Santander: Jueves 24 de abril

Unicaja: Jueves 24 de abril

BBVA: Viernes 25 de abril

Banco Sabadell: Viernes 25 de abril

ING: Viernes 25 de abril

Ibercaja: Viernes 25 de abril

Abanca (el banco más extendido en Galicia): Viernes 25 de abril

Si no ves el ingreso el día esperado, espera hasta el final del día. A veces el abono no se refleja hasta por la tarde o por la noche. Y si pasa el día y no ha llegado, contacta con tu banco.

Cada entidad financiera tiene su propia política sobre el adelanto del ingreso de las pensiones. Aunque la Seguridad Social transfiere el dinero a finales de mes, los bancos suelen adelantarlo de forma periódica para facilitar la economía de los pensionistas.