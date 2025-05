Sentury redobla su apuesta por Marruecos frente a As Pontes

«La región tiene vocación de creer y es aquí donde proveedores españoles podrían aprovechar la oportunidad. Los que se están animando son los chinos». La frase, de un alto directivo del sector de la automoción, hace alusión al fuerte crecimiento de Marruecos y de otros países del norte africano en la industria. Además de las fábricas de Renault o Stellantis, no son pocas las empresas que se asientan allí para sacar el máximo partido a las buenas condiciones locales para invertir y tener mano de obra barata, siendo muchas de ellas del gigante asiático. Una de ellas es Sentury Tire, la compañía de neumáticos que había anunciado en 2022 una macroplanta en As Pontes y que no deja de crecer en la que tiene en Tánger, donde produce desde el pasado septiembre. En sus cuentas de 2024, la firma reafirma su apuesta por Marruecos, citando para ello el desvío de la inversión prevista en Galicia.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, dijo en una entrevista con Faro, del mismo grupo que LA OPINIÓN, el pasado marzo que no sabía qué iba a hacer la empresa respecto a su proyecto en As Pontes, en el que preveía ocupar 26 hectáreas para producir 12 millones de ruedas al año tras invertir algo más de 500 millones de euros.

Sin embargo, la compañía no da muestras de intentar retomar su plan para la instalación gallega. Por un lado, porque la conselleira señaló que Sentury «está pendiente de una autorización ambiental integrada por un requerimiento muy pequeño», que no entregan. Por otro, porque tras anunciar hace un año la inversión de otros 360 millones de euros para ampliar la planta marroquí y alcanzar allí la producción de 12 millones de neumáticos prevista en un principio para Galicia, su discurso no ha cambiado.

Así, en las cuentas recientemente presentadas en la Bolsa de Shenzhen, la empresa esgrime que la decisión de desviar «los fondos recaudados» en un principio para Galicia se debe a «mejorar efectivamente la eficiencia» de los mismos. Todo ello, «con base en la situación real y los requisitos de desarrollo estratégico a largo plazo de la empresa».

En lo que se refiere a las cuentas en sí, Sentury Tire señaló que el año pasado facturaron 8.510 millones de yuanes, lo que al cambio son algo más de 1.000 millones de euros, lo que supuso un 8,53% más.

