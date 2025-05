Escotet (Abanca): "Somos un banco que apostó por tener su plataforma en el noroeste de España"

Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, ha reivindicado las grandes potencialidades de la región noroeste de España, conformada por las autonomías de Galicia, Asturias y Castilla y León, durante su intervención este miércoles en el Foro del Noroeste organizado por el grupo Prensa Ibérica. "Somos un banco que apostó por tener su plataforma en el noroeste de España", ha ejemplificado. La entidad con sede en A Coruña es a día de hoy el séptimo actor bancario más relevante de España y ha realizado adquisiciones en Portugal en los últimos años. "Aspiramos al top cinco de la banca ibérica antes de 2030", ha expuesto el banquero.

El directivo también ha vuelto a reafirmarse durante su diálogo con Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, en el rechazo a una fusión con Banco Sabadell. "No nos interesa cambiar por ahora la gobernanza de la entidad si no prevalece nuestro modelo de negocio. Claramente, no nos conviene", ha señalado. Escotet ha asegurado que no se ve como el principal accionista de una entidad que se llame Abanca-Sabadell. El banco catalán ha sondeado en las últimas semanas una posible fusión con Unicaja o Abanca como contrapeso a la OPA que el BBVA lanza sobre el propio Sabadell. Ante las preguntas de Saballs, el presidente de la entidad gallega ha asegurado que "no se ve como el primer accionista de un grupo que llame Abanca-Sabadell".

Respecto a su visión sobre la concentración de las principales entidades europeas, Escotet ha señalado que sí considera que hay espacio para fusiones bancarias sin que la competencia en el sector se vea afectada. "En Alemania, por ejemplo, hay muchas más entidades que en España y, sin embargo, las condiciones crediticias son peores para los clientes", ha explicado, aunque ha matizado que si se trata de integraciones a gran escala, habría que estudiar todas las opciones. El directivo ha destacado la "gran capitalidad" y la "competitividad" de la banca española.

Escotet también ha destacado que Abanca está ahora centrada en cumplir con el plan estratégico para el periodo 2025-2027. "Estamos apostando por la atracción de talento y por mejorar todos nuestros procesos tecnológicos gracias a los bajos tipos de interés. Estamos empezando a soluciones muy interesantes con la inteligencia artificial", ha explicado.

Incertidumbre económica

Juan Carlos Escotet ha analizado el panorama económico mundial y ha asegurado que este está marcado por la "volatilidad" que ha generado el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Hay un cambio en el orden internacional importantísimo", señala, y "el gran ganador puede ser Europa". Las empresas del noroeste tienen una posibilidad magnífica de salir a competir. "Europa va a tener que establecer nuevas alianzas comerciales y ahí las empresas tiene una gran oportunidad", ha manifestado.

Escotet ha animado a las compañías a estrechar lazos con América Latina ante la hostilidad de Estados Unidos a sus socios tradicionales. "Galicia, Asturias y Castilla y León tiene aún que mejorar sus exportaciones al exterior. Galicia lo está haciendo ahora y es una gran oportunidad", ha expuesto.

Entre los retos de la región noroeste, Escotet ha señalado que es imprescindible mejorar las infraestructuras. "Hay que incrementar las inversiones en el corredor Atlántico y aprovechar las energías renovables, que harán la industria del noroeste más competitiva", ha explicado. También ha señalado a la necesidad de abordar el descenso de población que sufre esta región de España.

En relación con Pescanova, que el banco ha reflotado, Escotet ha asegurado que los planes marcha según lo previsto. "Seguimos nuestra hoja de ruta", subraya. Al terminar su intervención, el directivo ha tenido tiempo para hablar del mítico Deportivo de la Coruña. "Espero que vuelva a primera división y espero verlo jugar en Europa junto al Celta de Vigo en un futuro próximo", ha afirmado con una sonrisa.