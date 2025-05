Galicia puede aprovechar la transición energética para lograr un desarrollo "sin precedentes"

La invasión rusa de Ucrania, el gran apagón del pasado 28 de abril que dejó a oscuras a toda España o el desarrollo de nuevos proyectos industriales llevan ya unos meses situando a la energía en primer plano de la actualidad con derivadas como el impulso de la transición energética, la soberanía o la inversión en redes y su adecuado mantenimiento.

Temas de gran interés que esta mañana tuvieron un fuerte protagonismo en la Cidade da Cultura de Santiago, donde se está celebrando la primera edición de Foro del Noroeste, impulsado por el grupo Prensa Ibérica. Concretamente en la mesa titulada Energía para el Noroeste moderada por el jefe de la sección de Economía de Faro de Vigo, Julio Pérez y en la que participaron la directora de Redes de Electricidad España de Naturgy, Mónica Puente; el director de Desarrollo de Negociode Statkraft España, Rodrígo Álvarez; el presidente de TotalEnergíes Electricidad y Gasen España, Javier Sáenz de Jubera; el presidente de Ence, Ignacio Colmenares; y el delegado institucional de Iberdrola en Galicia, Francisco Silva.

Una cita en la que una de las principales conclusiones que se pueden obtener es que Galicia puede tener la "oportunidad histórica" de aprovechar la transición energética para obtener un desarrollo "sin precedentes". "Pasamos de ser una zona periférica, sin combustibles fósiles y que tenía que importarlo todo, a ser exportadores de esas energías limpias, poder atraer industria y tener un futuro realmente brillante".

Al menos, así lo defendió Francisco Silva, quien también abogó por hacer "pedagogía" y mejorar la comunicación y la transparencia, así como la explicación "detallada y continuada" a la población de esas ventajas que tiene para el territorio. Una opinión que obtuvo el consenso mayoritario de la mesa.

si hablamos de la generación renovable, en Galicia está muy distribuida por el territorio, tiene una enorme tradición de más de 80 años, 20 años en el caso de la eólica y en general está incardinada en el territorio de manera excelente. El impacto ambiental de la generación renovable no tiene comparación con el de la energía eléctrica o con otro tipo de producciones de energías fósiles, tiene mucho menor impacto ambiental y eso se nota, pero es que la generación renovable dispersa por el territorio creo empleo especializado nabundante en zonas rurales, contribuye a reducir la despoblación , aporta recursos económicos a los ayuntamientos en forma de impuestos, además se pagan alquileres y compras de terrenos, se facilitan las actividades tradicionales, (las explotaciones ganaderas, agrícolas y silvícolas) se paganbienes y servicios a muchas empresas proveedoras de la cadena de valor.

Otra de gran ventaja es la atracción de industria, la energía eólica gallega es de las más baratas que hay en Europa, es muy competitiva, puede traer grandes proyectos industriales, hay mecanismos como las PPA que permiten esa estabilidad de precios y luego nos puede permitir esa soberanía energética, esa independencia de crisis externas de otros proveedores que puedan tener otros intereses y que nos pueden permitir un desarrollo fantástico.

Antes, en la primera intervención de la mesa y con el telón de fondo del gran apagón Mónica Puente señaló que fue "una proeza" reponer ese día el suministro eléctrico en un "tiempo récord", cuantificando que en España hay "800.000 kilómetros de red, cinco veces más que de carreteras. En esta misma línea, Rodrigo Álvarez indicó que el desarrollo de las redes es "fundamental" para la descarbonización del Noroeste, destacando el potencial de este territorio aunque cada comunidad autónoma está en un "estado diferente".

"España tiene que aprovechar para reindustrializarse", incidió por su parte el presidente de Ence, una apuesta ratificada por Javier Sáenz de Jubera, quien opina que el país está en una posición privilegiada, por ejemplo en el gas. "Tenemos un potencial que no tienen otros".

Colmenares. La industria tiene que asumir que en Europa nadie quiere un aerogenerador o una planta fotovoltaica cerca suya. Por lo tanto, la habilidad para dearrollar industria y empleo ya no está en obtener la financiación, ni comprar la tecnología, ni en puntos de conexión. Està en gestionar socialmente el desarrollo de lo que quieres hacer. Eso es lo más importante. En Ence tenemos hoy una dirección de gestión social que es mucho más importante transversalmente que en toda la gente que está desarrollando a la antigua todos nuestros proyectos. Hay que intentar escoger emplazamientos donde ha habido industria. Nosotros hemos crecido mucho en Puertollano porque ha habido industria, en Asturias nom tenemos ningún problema en crecer, en Galicia hemos elegido As Pontes porque hubo industria. Donde no hubo industria hay que hacer un esfuerzo monumental para que la gente entienda lo que vas a hacer y luego tener un modelo queaporte valor a la comunidad y que no moleste.

Javier Sáenz. Cuando ponemos en marcha un proyecto, aparte de las licencias y de todos los procesos buricráticos hay una cosa que le damos mucha importancia que es lo que llamamos la licencia social. Ahora mismo estamos construyendo tres gigavatios fotovoltaicos en España, la semana que viene vamos a inaugurar la mayor planta fotovoltaica de TotalEnergies en Europa, al lado de Sevilla y lo estamos haciendo sin problemas sociales porque estamos pegados al terreno y en cada uno de los municipios una de las cosas que habitualmente hacemos es unas tarifas especiales para las personas que están censadas en el municipio. Puede que esa no sea la solución estándar, pero hay que estar pegados al municipio y hay que saber que en muchos casos el problema social es mayor que el medioambiental o burocrático.

Rodrigo: Las plantas eólicas y solares traen un beneficio en forma de impuestos y de empleo directo e indirecto al territorio, pero el modelo ya está cambiando y debe traer algo más, un proyecto socioeconómico para la zona, debe potenciar la innovación.