Manuel Menéndez, presidente de EDP España: "Se ha resuelto el apagón de una manera razonable pese a la magnitud"

De “circunstancia excepcional” tildó Manuel Menéndez, presidente de EDP España, el episodio del apagón del pasado 28 de abril con el que arrancó la sexta mesa de la mañana del Foro Noroeste organizado por Prensa Ibérica. Menéndez, junto con Jacobo Cosmen, presidente de Alsa y Antonio Agrassar, CEO de la tecnológica Plexus han analizado el papel de la innovación y la conectividad para competir. En ese contexto, Menéndez ha sido rotundo asegurando que "el sector ha resuelto [ese apagón] en un tiempo razonable y pese a la magnitud" del problema quiso poner en valor la labor de los trabajadores en ese momento demostrando "los buenos profesionales" con los que cuenta el sector. Preguntado acerca de si era posible conocer que iba a suceder, el presidente de EDP España respondió tajante: “No, en absoluto; si hubiera habido previsión, se habría puesto remedio”.

Más allá del momento del apagón, los representantes de Alsa y EDP España se han referido también al impacto del proceso de descarbonización que afronta la industria. Al respecto, Manuel Menéndez ha señalado que es cuestión está en el centro de las políticas de la UE "no solo por razones ambientales sino por lo que representa como cambio de paradigma". Y agregó: “Energía limpia, sí, pero también segura y asequible”.

Jacobo Cosmen apostilló que no hay mayor satisfacción para una empresa como Alsa que trabaje en "emisiones cero", pero ese proceso de transición ecológica, pidió, ha de hacerse “de manera sosegada” porque, según dijo, no todas las industrias se pueden permitir hacerlo en un solo paso. En ese tránsito, que implica necesarios procesos de innovación, Antonio Agrassar, CEO de Plexus, expuso que la I+D+i precisa de sinergias y aunque normalmente ese innovación se asocia a la tecnología, advirtió la tecnología es solo un medio, y que las ideas y capacidades para hacerlo son de la industria, abundó.

En el capítulo de la conectividad, el presidente de Alsa aseguró que su empresa, que ya ha desembarcado en la batalla por el transporte ferroviario de mercancías, está en disposición de realizar una oferta para el eje Madrid-Cantabria, Madrid-Asturias y Madrid-Galicia. “Nuestra ambición es ser más multimodales”, enfatizó Jacobo Cosmen sobre el futuro de la empresa. Y añadió asimismo que se encuentran en disposición de realizar una mayor oferta en el Noroeste en un claro guiño a los presidentes de las tres comunidades autónomas representadas en este foro. “Aprendemos de los que nos llevan ventaja”, remarcó como estrategia de la empresa. Del futuro, dijo Cosmen, será “digital y más conectado con los clientes”. Manuel Menéndez, por su lado, presidente de EDP España, abundó en que la innovación consiste en mantener la senda actual de la empresa pero continuando dando servicio.

Hubo reflexiones también en el transcurso de la mesa redonda moderada por el redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez, acerca de los límites de la Inteligencia Artificial. Antonio Agrassar realizó una reflexión acerca de la necesidad de cambiar el actual modelo de enseñanza, pues siguen los esquemas de hace años, “cuando yo estudiaba”, precisó. Y se refirió a una realidad donde una mayoría de profesionales, por ejemplo, carece de conocimientos de programación u otras disciplinas fundamentales para una sociedad cada vez más digitalizada. En cualquier caso, llamó aprovechar las oportunidades que acompañan a los procesos de digitalización. Y sobre los nuevos tiempos que vienen remarcó que han de aprovecharse las sinergias. Así, aprovechando su presencia en el Foro de Prensa Ibérica, subrayó que es necesaria una mayor colaboración entre territorios “y potenciar las capacidades del Noroeste”.

Inteligencia Artificial “hiperregulada”

La Inteligencia Artificial tuvo una presencia destacada en la mesa sobre innovación y competitividad para competir. El CEO de Plexus, Antonio Agrassar, alertó que se esté "hiperregulando" algo que "todavía no conocemos. Me preocupa que se regule lo que no se sabe". Y dijo que la IA llega para transformar todos los sectores.