Moll y Garamendi apuestan por la lucha «contra la desinformación»

¿Cuáles son los temas de economía que más interesan a los lectores de prensa? ¿De qué les interesa hablar más a las patronales, a los sindicatos y al Gobierno? Estas son dos de las preguntas que están detrás del informe Estudio de Tendencias Informativas realizado por Prensa Ibérica en colaboración con LLYC. El informe fue presentado ayer en la sede de CEOE por el presidente del grupo de comunicación, Javier Moll, en presencia del propio presidente de la patronal, Antonio Garamendi, y de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

«El estudio es relevante para las empresas porque identifica qué interesa, preocupa y ocupa a los ciudadanos, detalla sus temas de conversación y sus argumentos, retrata la diversidad de nuestra sociedad y da pistas que ayudan a comprender el diálogo que construimos entre todos. Se trata de escuchar para entendernos mejor», dijo Moll. A modo de anticipo sobre las conclusiones, destacó la importancia que los lectores conceden a la información local, a la información más cercana.

El presidente de la patronal elogió la iniciativa de que «un grupo de comunicación se pregunte qué le interesa a la gente, cuáles son las tendencias de la sociedad, qué es lo que reclaman y qué es lo que interesa, tanto a la gente como a la empresa». «El rigor con que se realiza este informe es una aportación de Prensa Ibérica a la lucha contra la desinformación, un fenómeno ante el que no podemos bajar la guardia», apuntó el presidente del grupo de comunicación.

Javier Moll y Antonio Garamendi, ayer en la sede de la CEOE. / J. L. R.

En esta misma preocupación incidió la ministra de Educación, portavoz del Gobierno y líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría. «El ruido y la desinformación están alterando la forma en la que la ciudadanía interpreta lo que ocurre. Vivimos un tiempo en el que en demasiadas ocasiones la velocidad sustituye a la veracidad, y en demasiadas ocasiones las emociones pesan mucho más que los datos», dijo Alegría tras agradecer a Javier Moll su apuesta por una «información veraz» que ha permitido «cimentar la cohesión social y territorial».

«La desinformación ya no es un fenómeno marginal. Es un desafío para la democracia. Somos conscientes desde el Gobierno. Hay que actuar con decisión y firmeza, pero con respeto a las libertades. No se trata de censurar contenidos, sino de exigir reglas claras para que las personas puedan distinguir qué es un hecho y qué es una manipulación», concluyó la dirigente socialista, que no se detuvo en los mensajes personales filtrados en los últimos tiempos entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El estudio ha sido elaborado a partir del análisis, con técnicas «de inteligencia artificial y de inteligencia humana» —según Javier Moll—, de los datos extraídos de 335.000 noticias económicas, 119 millones de navegadores y 870 millones de páginas vistas en los diarios de Prensa Ibérica. Además, el estudio —dirigido por el director de Estrategia de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, Joan Cañete— ha hecho seguimiento del impacto en las redes de estas informaciones (a través de 133 millones de menciones).

El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, subrayó la «capilaridad» como principal atributo de un grupo de comunicación que, a través de sus 27 diarios y crónicas hiperlocales y sus 1.200 periodistas repartidos por toda España, puede escuchar la pluralidad de intereses y preocupaciones de los ciudadanos. «Esto no es un estudio de opinión, no medimos lo que la gente piensa, medimos lo que hace», destacó Sergi Guillot durante la presentación de las principales conclusiones del informe.

Guillot destacó que el interés informativo sobre las empresas, el comercio y la banca se ha ido incrementando desde el primer estudio, pasando de la novena posición en 2023 a la tercera en 2024, solo por detrás de los contenidos relacionados con el deporte y la cultura. Bajando al detalle de las conclusiones del estudio, el director general de Madrid de LLYC, Iñaki Ortega, y la directora general de Marketing de LLYC, Gemma Gutiérrez, desgranaron algunos de los principales hallazgos del informe. Desde el punto de vista del lector, las noticias económicas que más se leen son, por este orden, las relacionadas con empleo (46%), empresa, comercio y banca (36%) y turismo (21%), seguidas de las de ganadería (14%), impuestos y fiscalidad (13%) y pensiones y jubilación (11%).

Por otra parte, ¿de qué hablan los agentes económicos? Según el informe, los sindicatos hablan sobre todo de empleo (55%). Las patronales, de macroeconomía (32%), y el Gobierno, de turismo (25%).

Lo que detecta el estudio es que incluso cuando se habla de un mismo tema (empleo, por ejemplo), el interés de la conversación no coincide entre los diferentes agentes económicos. «Los empresarios hablan de absentismo, de falta de mano de obra... Los trabajadores hablan de salario, desempleo, condiciones de trabajo, etcétera», citó Ortega de ejemplo.

«A los lectores les interesa poco lo que dicen las empresas, salvo que les afecte personal o localmente», señaló Iñaki Ortega como primera conclusión del informe. Además —añadió— «el discurso de las empresas que impacta en redes sociales tiene que ver con educación, empleo o jubilación». En lo que respecta al Gobierno, como actor económico, este «habla mucho de turismo, más que las patronales», señaló. Por su parte, «las asociaciones empresariales, como actores económicos, hablan más de autónomos, emprendedores y pymes», añadió Ortega.