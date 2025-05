La Cámara de A Coruña cerró 2024 con superávit tras apoyar a más de 5.000 empresas y particulares

La Cámara de Comercio de A Coruña presentó este lunes el balance de su ejercicio 2024, que concluyó con un resultado positivo y sin deuda financiera ni comercial. Así lo destacaron su presidente, Antonio Couceiro, y el director general, Manuel Galdo, que subrayaron el crecimiento de la entidad tanto en términos económicos como de impacto social.

“Ha sido un ejercicio excelente”, valoró Couceiro, quien señaló que la entidad prestó servicios a más de 5.000 personas físicas y jurídicas, con un presupuesto ejecutado de 5,2 millones de euros. “Los resultados son magníficos, fruto de una gran eficacia en el cumplimiento de objetivos y una gestión muy eficiente del gasto”, recalcó.

Por su parte, Galdo puso el acento en el equilibrio entre sostenibilidad financiera y utilidad para el tejido empresarial. “Intentamos conjugar eficacia y eficiencia. Si no somos sostenibles a largo plazo, no tenemos posibilidad de subsistir, pero si solo somos rentables y no prestamos servicios interesantes, tampoco tiene sentido”, afirmó.

En términos económicos, la Cámara incrementó sus ingresos un 23% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 5,2 millones de euros —un millón más que en 2023—, mientras que los gastos se redujeron en un 13% sobre el presupuesto previsto, principalmente gracias a la contención en costes ordinarios de personal. “Hemos conseguido aumentar los ingresos cinco veces más de lo que aumentaron los gastos, con un control muy estricto”, explicó Galdo. El director general destacó además la reducción del periodo medio de pago a proveedores, que bajó hasta los 14,7 días.

A lo largo del año pasado, la Cámara atendió a 1.519 empresas y a 3.500 particulares, y puso en marcha cuatro nuevos programas: Mentoring Internacional, Encuentros 45+, Eduindustria (sobre industria en centros escolares) e Impulsa Startup, destinado a empresas de base tecnológica.

Internacionalización

Uno de los pilares tradicionales de la Cámara, la internacionalización, recibió más de un millón de euros de presupuesto. En ese ámbito, se realizaron 29 actuaciones directas en el exterior, con la participación de 130 empresas de la demarcación.

En formación, se impartieron más de 11.000 horas a lo largo del año. Dentro del programa Talento Joven, se impartieron casi 8.000 horas a cerca de 1.000 alumnos, mientras que las iniciativas dirigidas a personas mayores de 45 años sumaron 1.500 horas de formación, con 127 participantes.

El fomento del emprendimiento también fue un eje destacado en 2024. Según los datos facilitados, la Cámara asesoró a unos 500 emprendedores, de los que aproximadamente una cuarta parte lograron poner en marcha su empresa. “Este año pusimos en marcha un programa específico dentro del área de emprendimiento para proyectos tecnológicos, estructurado en dos fases: una para ideas incipientes y otra para iniciativas en fase de despegue”, detalló Galdo. En total, se formó y tutorizó a 13 proyectos en fase inicial y a 11 en fase avanzada.

Programas de empleo

La Cámara destinó además 2,9 millones de euros a programas de empleo. A las actividades generales de capacitación asistieron más de 1.700 personas, mientras que las ferias de empleo atrajeron a cerca de 1.800 participantes. “Las empresas nos trasladan una dificultad real para encontrar trabajadores en prácticamente todos los sectores. Desde la Cámara tratamos de dar respuesta a ese desafío”, remarcó Galdo.

Con la vista puesta en este año, la Cámara inaugurará después del verano su nuevo Centro de Formación, una infraestructura que pretende consolidar a la entidad como referente en formación para el empleo y el desarrollo empresarial.