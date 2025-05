«Estamos en una transición tranquila. No tiene por qué ser una revolución»

La recién elegida presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha derrotado en las urnas a Gerardo Cuerva. Tras una dura campaña, con reproches cruzados y acusaciones de guerra sucia, Ángela de Miguel (Valladolid, 1971) tacha de «inasumibles» la reducción de la jornada laboral y el aumento de las cotizaciones sociales.

¿Le ha dicho algo a su antecesor, Gerardo Cuerva, o qué le ha dicho su antecesor a usted?

Al final lo que estamos haciendo es una transición tranquila. Formamos todos parte de la misma organización. Nos preocupa lo mismo. Creo que es importante también mantener ese legado que tenemos de estos últimos seis años. Todo con absoluta normalidad.

¿Cuál ha sido su primera acción como presidenta de Cepyme?

Como prometí, lo que quiero es estar al lado de la pyme, estar en el territorio y apoyando las pymes que más lo necesitan. Acabo de estar en Valencia precisamente. Fue el primer lugar donde fui como candidata y también es al primer lugar donde he ido como presidenta.

¿Cómo va a diferenciar su acción de la etapa anterior?

Nosotros no vamos a renunciar a los 40 años de historia de Cepyme, ¿no? Esto no tiene por qué ser una revolución. Pero una de las cosas que queremos es visibilizar la pyme del territorio. Vamos a estar muy presentes. Y luego ya iremos desgranando diferentes proyectos.

¿Cuál es su posición sobre la jornada laboral?

Sobre las 37 horas y media, yo creo que la posición no puede ser otra más que una clarísima oposición a que se aplique vía ley o vía decreto del Gobierno. Una gran mayoría de la empresa más chiquitita, de la microempresa, sobre todo, no tiene capacidad para absorberla. Estamos hablando de un aumento de costes del 7% en unas empresas que tienen un 2% de margen de beneficio en muchísimos casos, o menos. Entonces, o subes los precios o tienes pérdidas. Y luego tenemos la parte organizativa. Al final todos conocemos un bar o una peluquería que tienen un trabajador o dos. Si yo tengo una reducción de jornada, no tengo manera de gestionar un turno, o sea, lo único que me queda es cerrar o tener menos tiempo el establecimiento abierto. Y si tengo menos ingresos, vendo menos y somos cada vez más pequeños. La empresa más pequeña española va a poder soportar las 37,5 horas de trabajo.

¿Y sobre las cotizaciones sociales y el SMI?

Ahí lo que tenemos es un aumento del 20% en las cotizaciones sociales. Esa es una de las razones por las cuales están cerrando las microempresas en España y se están haciendo más pequeñas. Es absolutamente inasumible.

¿Cree realmente posible que el Gobierno cambie su política en estos aspectos? ¿Ha hablado usted ya con alguien del Gobierno?

Todavía no he tenido la oportunidad. Yo desde luego creo que sería muy sensato que cambiaran. Ahora mismo el tema de las 37,5 horas está en el Parlamento. A día de hoy no se ha podido aplicar. Además, tenemos una burocracia que es carísima de mantener. Tenemos un esfuerzo fiscal del 37% en la empresa española, cuando la media europea está en un 25%. Y con eso tenemos que competir.

¿Cómo ve el plan antiaranceles del Gobierno?

Creo que la situación es bastante compleja y que las empresas vamos a necesitar ahí muchísimo apoyo. Por un lado, ayudas directas a todas las empresas que van a perder ese mercado de EEUU. Pero no hay que olvidar que nuestra empresa es exportadora a muchísimos países europeos y estos países europeos a su vez exportan a EEUU, con lo cual vamos a sufrir no solamente el impacto directo de lo que no se vende en EEUU, sino también el impacto indirecto. Es muy importante tener un programa serio y claro de búsqueda de mercados alternativos.

¿Está de acuerdo con los planes del Gobierno de cerrar las nucleares? ¿Qué plantean ustedes?

Bueno, acabamos de tener un apagón. Es más que evidente que España no se lo puede permitir. Al final el papel lo aguanta todo, pero la realidad no. España es un país que necesita tener un mix energético variado y dentro de ese mix es muy importante el peso que tienen las centrales nucleares para evitar situaciones como un apagón, sobre el que todavía no se han dado explicaciones claras de qué es lo que ha pasado.