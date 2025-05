Las grandes eléctricas piden a REE que comparta datos del apagón para un análisis "riguroso y transparente"

La patronal Aelec, a la que pertenecen Endesa, Iberdrola y EDP España, ha solicitado a Red Eléctrica de España (REE) que comparta los datos técnicos del apagón eléctrico del pasado 28 de abril con los agentes del sistema y con la comunidad científica; y que el análisis que se realice sea "abierto, riguroso y transparente". En un comunicado, la asociación de las grandes eléctricas ha considerado que "los datos clave de un sistema eléctrico que pertenece a todos los ciudadanos no deberían ser confidenciales, sobre todo si, al mismo tiempo, se lanzan mensajes parciales en foros y medios de comunicación".

Por ello, ha advertido de que Red Eléctrica debería compartir la información con todos los agentes implicados y, "por el bien de una resolución óptima de los hechos, sería conveniente que dejara de emitir juicios públicos que sólo redundan en la confusión y la obstaculización del proceso hacia un análisis técnico objetivo".

"Este apagón debe ser una oportunidad para revisar procedimientos y reforzar la coordinación del sistema eléctrico. Pero eso solo será posible si todos los implicados actúan con responsabilidad y transparencia. No se puede avanzar sin datos ni se puede esclarecer lo ocurrido sin abrir el debate a todos los que tienen capacidad técnica para analizarlo", ha añadido al respecto. De esta manera, ha considerado "imprescindible una mayor claridad, coherencia y transparencia" en torno a los hechos vinculados al cero registrado en el sistema eléctrico peninsular, ya que el sector eléctrico y la ciudadanía "siguen sin tener una explicación oficial y detallada de lo sucedido", ha recalcado.

No identificaron fallo en sus instalaciones

Asimismo, la patronal de las grandes eléctricas ha reiterado que sus empresas asociadas no identificaron ningún fallo en sus instalaciones y que las desconexiones se produjeron de forma automática, "tal y como establece el reglamento eléctrico, ante una grave situación de inestabilidad de la red". "Es decir, los sistemas de protección actuaron como debían hacerlo", ha subrayado. Además, ha destacado que las centrales de sus asociados siguieron en todo momento las consignas del operador del sistema -Red Eléctrica- y "actuaron conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de control de tensión".

Por otra parte, Aelec ha recordado, que como ya comunicó el pasado 20 de mayo, el día del apagón se detectaron problemas de tensión antes de producirse el incidente. "Tras ello, estos problemas fueron descartados por REE es mismo día. Sin embargo, el 22 de mayo REE manifestó que algunas centrales de generación no cumplieron, supuestamente, con sus funciones de control de tensión", ha afirmado.

Corredor defiende la labor de red eléctrica

La pasada semana, en un foro organizado por 'Expansión', la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, puso en valor la labor llevada a cabo en la reposición desde el cero eléctrico, a la que ha considerado como la "más extraordinaria de cuantas se han realizado en el mundo". "No es una hipérbole. En todos los sistemas eléctricos se va a estudiar cómo se hizo esa reposición en ese tiempo récord", ha asegurado.

Asimismo, señaló su "plena y absoluta confianza" en todos los profesionales del operador del sistema, ya que "son profesionales que trabajan con un rigor técnico superescrupuloso, excepcional, con un apego absoluto a la normativa vigente, con una vocación de servicio público y de interés general que llevan en su ADN".

Además, Corredor indicó que las causas que llevaron a ese cero eléctrico peninsular son "acumulativas", aunque consideró "importante decir claramente qué no pasó" ese día, ya que el sistema eléctrico es "una enorme caja negra que registra todos y cada uno de los incidentes que se producen". A este respecto, subrayó que no hubo un problema de potencia síncrona, ya que estaban acoplados grupos nucleares y grupos térmicos, que no que faltó inercia en el sistema, que no hubo sobrecarga en la red, ni tampoco un ciberataque a las instalaciones del operador del sistema, y que funcionaron bien los deslastres.

"Nosotros no estamos investigando. Nosotros estamos facilitando los datos que tenemos a las autoridades que nos los piden. Nuestra caja negra, es decir, el completo de todos los datos que el operador del sistema tiene por sí mismo", aseguró.