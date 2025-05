El Constitucional admite el recurso de Pontevedra contra la prórroga a Ence

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Concello de Pontevedra contra la sentencia del Tribunal Supremo que avala la legalidad de la prórroga otorgada a la pastera para que permenazca en Lourizán hasta 2073, una prórroga que el gobierno local considera «irregular». Así lo anunció ayer la alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde, que indicó que ayer mismo se había recibido la providencia del alto tribunal comunicando esa admisión del recurso de amparo, presentado hará en septiembre dos años.

«Esto confirma la postura del Concello y lo que se dijo en su momento de que este procedimiento contra Ence sigue abierto», afirmó Vilaverde, que subrayó que «es extremadamente difícil que se admitan a trámite estos recursos, y aquí lo tenemos».

Por su parte, la empresa emitió un comunicado ayer mismo en el que asegura que no ha sido notificada «por no ser parte en el recurso», así como reconoció que no conoce el contenido del auto de admisión del Constitucional. En todo caso, subraya que «la admisión a trámite del recurso de amparo tan solo implica que se tramitará el recurso para valorar si ha tenido lugar la vulneración del derecho fundamental que ha alegado el Ayuntamiento» y que cuando sea necesario «efectuará las alegaciones que considere oportunas en defensa de sus intereses».

Muy diferente es la visión del gobierno local, que celebra que «es una cuestión importante para nosotros». «Hablamos de una prórroga que fue claramente irregular por falta de justificación en su emplazamiento, por la vulneración de las directrices europeas, porque se hizo sin ningún tipo de concurso, y porque claramente se infringió e procedimiento sin tener en cuenta ni pedir ningún tipo de informe municipal y con un gobierno (el central) en funciones», resumió la alcaldesa de Pontevedra en funciones.

