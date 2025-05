Gortázar (CaixaBank) afirma que hay espacio para más fusiones bancarias en la recta final de la OPA de BBVA sobre el Sabadell

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha afirmado que existe espacio para que se produzca mayor concentración bancaria en España, aunque ha determinado que esta dependerá de la estrategia de las entidades. El directivo se pronuncia de esta forma sobre las operaciones en el sector bancario un día después de que el Gobierno haya decidido elevar la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell han Consejo de Ministros. "Hay espacio para consolidación en muchos países. En España el grado de consolidación es medio", ha indicado Gortázar durante su participación en un acto celebrado por el diario Cinco Días.

El CEO de CaixaBank ha explicado que España se sitúa en el puesto 18 de 27 en el índice de Herfindahl de concentración bancaria. En caso de que saliera adelante la fusión entre BBVA y Banco Sabadell, el nivel de concentración del país únicamente escalaría en tres puestos más, hasta el 15. "Espacio hay. Corresponde a las entidades privadas valorar si en un momento dado les encaja en su estrategia hacer o no hacer una operación", ha indicado.

Sobre fusiones transfronterizas, Gortázar ha detallado que actualmente en este tipo de operaciones "no se genera valor", porque no existen sinergias positivas e introducen complejidad. El responsable de CaixaBank ha argumentado que la Unión Bancaria es incompleta y no existe un mercado único "de verdad".

Impuesto a la banca

Preguntado por el impuesto especial a la banca, el CEO de CaixaBank ha lamentado que el sector bancario no haya "comunicado bien" a la sociedad que el gravamen es negativo. "Este impuesto se ha aprobado por un grupo amplio de fuerzas políticas. Incluso aquellas que han votado en contra no han sido portavoces de que es mala idea", ha enfatizado.

También ha recordado que, en el caso de CaixaBank, en 2024 la rentabilidad sobre capital (RoE) fue del 14%, que compara con una media del 4,5% entre 2010 y 2022. Además, también compara con una media del 18% que obtuvo el Ibex 35 durante el año pasado.