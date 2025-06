Bruselas multa con 329 millones a Glovo y Delivery Hero por prácticas ilegales

La Comisión Europea multó ayer con 329 millones de euros a la española Glovo y la alemana Delivery Hero por crear un cartel, previo a su fusión, en el sector del reparto de comida a domicilio, que se alargó durante cuatro años y que ambas empresas han admitido.

"Delivery Hero y Glovo han violado las normas europeas de competencia al participar en un cartel en el sector de los servicios online de entrega de comida a domicilio", dijo la vicepresidenta primera de la Comisión, Teresa Ribera, al cargo de la política de competencia, en rueda de prensa. Para Ribera, “esto demuestra que la propiedad horizontal cruzada entre competidores puede facilitar conductas anticompetitivas”.

La operación fue sencilla pero no simple. En julio de 2018, Delivery Hero adquirió una participación minoritaria que no le permitía controlar Glovo pero sí estar presente es las reuniones de su junta ejecutiva. Esa participación minoritaria, en sí misma, no es ilegal. Que ambas partes la utilizaran para compartir información sensible y coordinar sus estrategias con el objetivo de reducir la competencia, tal y como la Comisión ha probado, sí lo es.

Ribera reconoció que este tipo de participaciones minoritarias es habitual. También defendió su importancia en contextos como el de Glovo y Delivery Hero que se encontraban en una operación de compra. "Poder tener acceso a información relevante para asegurarse de que la decisión de invertir es sensata es perfectamente normal", dijo la vicepresidenta ejecutiva, pero en este caso no tenían este fin, sino el de marcar estrategias comunes.

El acuerdo se cerró entre resorts de esquí en Suiza y largas noches en chalets de lujo, pero también a través de correos electrónicos y "detalladas" conversaciones de WhatsApp, según fuentes comunitarias.