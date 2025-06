La guerra económica invisible que llega desde el ciberespacio

La ciberseguridad ya no es solo una cuestión técnica, sino también estratégica y económica. Así lo pusieron de relieve el coronel en la reserva Pedro Baños y la experta en transformación digital Silvia Leal durante sus intervenciones en las Xornadas Tecnolóxicas R celebradas en A Coruña, donde coincidieron en señalar que el ciberespacio se ha convertido en uno de los principales escenarios de conflicto y amenaza para gobiernos, empresas y ciudadanos.

«España es el segundo país más ciberatacado del mundo», subrayó Baños, quien advirtió que hoy se libra una guerra silenciosa en la red que va mucho más allá del espionaje tradicional. «En el mundo digital se desarrollan guerras de desinformación y guerras cognitivas que buscan convencer a las poblaciones para que dejen adoptar a los políticos ciertas decisiones. Y se hacen desde el ámbito digital», explicó.

Cambios al segundo

La dificultad para rastrear la autoría de los ciberataques, la velocidad con la que se producen y su rentabilidad para los atacantes hacen que el fenómeno evolucione con enorme rapidez. «Esto ya no cambia por días, cambia por segundos, porque hay mucho dinero en juego», alertó el coronel, que pidió más visión estratégica por parte de Europa. «El 90% de los desarrollos tecnológicos se están haciendo fuera del continente. Europa se está quedando atrás y China ya no solo copia: mejora lo que copia», señaló.

Baños reclamó que España tenga una hoja de ruta clara en este ámbito. «Nos falta una acción unificadora del Estado. Deberíamos tener algo nacional en ciberseguridad», defendió, al tiempo que insistió en que la mayoría de los ataques no buscan fines ideológicos, sino económicos. «Se ataca a personas, empresas o instituciones, sobre todo, con un objetivo económico detrás», explicó.

Para hacer frente a este panorama, propuso tres medidas urgentes: fomentar la flexibilidad mental para entender los nuevos desafíos globales, apostar firmemente por la formación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) —«sin abandonar el humanismo»— e incorporar una visión abierta a otras potencias tecnológicas. «No podemos seguir creyendo que somos el ombligo del mundo. Quizá nos vendría bien un poco más de humildad. Y no podemos dar la espalda a China», concluyó.

Desde un enfoque centrado en el ámbito empresarial, Silvia Leal advirtió que los efectos de un ciberataque pueden ser devastadores para las pymes. «Seis de cada diez empresas que lo sufren cierran en seis meses. Y el 40% de los clientes se va. No te dan una segunda oportunidad», afirmó. Las sanciones económicas, recordó, pueden llegar al 4% de la facturación anual, pero muchas empresas siguen creyendo que a ellas no les va a ocurrir. «Más que subestimar el riesgo, pensamos que le va a pasar a otro», lamentó.

Conectado y protegido

Leal alertó de que «todo objeto conectado a internet puede ser hackeado», pero asumió que «no te puedes quedar fuera: debes estar conectado y, a la vez, protegido». Subrayó que el 8% de los empleados provoca el 80% de los incidentes de ciberseguridad y reclamó más formación y concienciación interna. «El 40% de los ataques en España se debe a riesgos no evaluados. A alguien le tiene que tocar, pero si se lo ponemos difícil, será menos probable que nos ataquen», sostuvo.

También criticó la falta de implicación de los máximos responsables. «Solo el 45% de los CEO en España cree que la ciberseguridad es muy importante. El resto no. Pero lo primero que debe hacer un CEO es predicar con el ejemplo», reclamó. Pese al diagnóstico preocupante, Leal ofreció una nota positiva: «Igual que mejora la tecnología que me ataca, también mejora la que me protege».

La jornada concluyó con la entrega del II Premio aleluIA, que distingue proyectos innovadores en el uso de la tecnología. La empresa Parfois fue reconocida en esta edición por su apuesta creativa en el ámbito de la inteligencia artificial.

