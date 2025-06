Escrivá defiende que el Banco de España "no está para entrar en todos los temas de debate público"

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, está marcado un perfil propio desde que asumió el cargo el pasado septiembre, tratando de lanzar mensajes técnicos más pegados a las competencias del organismo y evitando pronunciarse sobre los asuntos económicos más polémicos, al contrario de lo que entiende que hacían sus antecesores más inmediatos. En muchos ámbitos, se ha interpretado como una estrategia para no criticar al Gobierno del que salió para asumir su actual cargo. Pero Escrivá ha defendido este lunes que no se debe a ello: "Los bancos centrales no estamos para entrar en todos los temas del debate público" y "los banqueros centrales no somos tertulianos"

Durante su comparecencia en la comisión de economía del Congreso, Escrivá ha sostenido que tiene dos "líneas rojas": no hablar de asuntos que impliquen un elemento elevado de redistribución de rentas porque carece de "legitimidad democrática" para ello al no ser su cargo de elección directa, así como no pronunciarse sobre temas en los que la "evidencia empírica no sea determinante" desde el punto de vista del análisis económico. "Entrar en la composición de gastos e ingresos es algo que los bancos centrales no hacen porque equivale a decir a quién apoyas o a quién no apoyas", ha argumentado.

En esta línea, ha sostenido que esa era la tradición en el Banco de España hasta la llegada de Miguel Ángel Fernández Ordóñez al cargo de gobernador en 2006, elegido por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. "Es verdad que algunos gobernadores han introducido elementos más prescriptores. Yo no me siento cómodo con eso", ha apuntado. A Fernández Ordóñez le siguieron Luis María Linde y Pablo Hernández de Cos, elegidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Informe anual y Gavilán

Tras unos meses de relativa tranquilidad después del revuelo que causó en septiembre que un ministro pasase a ser gobernador por primera vez en democracia, el Banco de España se ha visto de nuevo envuelto en el torbellino político en las últimas semanas. La publicación de un Informe Anual con menos recomendaciones de política económica al Gobierno de lo habitual en los últimos años, seguida al día siguiente por el anuncio de la dimisión del responsable de elaborarlo (Ángel Gavilán, director de economía del organismo) y la reestructuración de su departamento, ha provocado que la institución regrese al centro de la polémica.

La situación provocó la publicación de un inusual comunicado del consejo de gobierno del Banco de España en el que se daban explicaciones sobre cómo había sido el proceso de elaboración del documento. Posteriormente, en un encuentro con los medios, el propio Escrivá justificó que, en materia de pensiones, el informe solo haya incluido la última evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la reforma en vigor del sistema que él mismo impulsó como ministro de la Seguridad Social, al tiempo que defendió que la dirección general de economía de su institución no solo no se ha debilitado con los últimos cambios, sino que se ha reforzado.

Respuesta a las críticas

El PP y Vox le han acusado este lunes de falta de independencia, de intervenir en el informe anual para "maquillar al Gobierno" y de "desmantelar" la dirección general de economía. Escrivá lo ha negado punto por punto. Así, ha recordado que otros nueve miembros del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) fueron antes ministros. "¿Quién es el vicepresidente del BCE y qué trayectoria tiene?", ha preguntado en referencia a Luis de Guindos, exministro de Economía con Rajoy.

También ha afirmado que Gavilán se ha ido por motivos personales y pidió al consejo de gobierno que sacase el comunicado sobre la elaboración del informe anual porque estaba "muy inquieto y muy molesto" por las interpretaciones que se estaban haciendo en algunos medios sobre su salida del Banco de España. Escrivá, asimismo, ha recordado que la filtración de una primera versión del documento que se ha producido "es un delito y un acto sin precedentes".