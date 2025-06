El Banco de España recorta tres décimas su previsión de crecimiento para este año

El Banco de España ha corregido a la baja su previsión de crecimiento para este año hasta el 2,4%, tres décimas menos de lo que calculó en marzo. Así lo avanzó ayer el gobernador, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados, anticipándose en un día a la publicación de la actualización trimestral de previsiones del organismo. La tasa de crecimiento del 2,4% implica una notable desaceleración respecto a 2024, cuando el PIB creció el 3,2%.

La elevada incertidumbre internacional, asociada a la guerra comercial azuzada por los aranceles de Donald Trump, es la principal razón que explica la reducción a la baja de las previsiones de crecimiento de este año y el próximo (al 1,8%, una décima menos que en marzo). La corrección a la baja de las perspectivas para 2025 ya quedaron apuntadas en la reciente presentación del informe anual del organismo, cuando se advirtió de que el PIB podía perder hasta tres décimas solo por la incertidumbre comercial.

La estimación sobre la inflación también es más baja para este año (2,4%, una décima menos), pero no para el próximo (1,7%). En cambio, se ha elevado notablemente al alza el cálculo sobre la inflación subyacente, que excluye los más volátiles precios de la energía y de los alimentos no procesados, para este año (al 2,6%, cuatro décimas más), pero no tanto para el próximo (2,1%, una décima más). En la tasa de paro (10,5% y 10,2%), el déficit público (2,8% y 2,6%) y la deuda pública (101,4% este año y el próximo) los cambios han sido inexistentes o pequeños, según el caso.

El Banco de España optó en marzo por hacer sus previsiones sobre un escenario sin tensión geopolítica y sin subida de aranceles, pues entonces era un problema solo incipiente y de desenlace poco claro. Ahora, el organismo ya ha incorporado en su análisis los posibles efectos sobre la economía española de la incertidumbre internacional. La rebaja de las previsiones de crecimiento, eso sí, se basa en un escenario central que contempla, entre otros supuestos, un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para el establecimiento de un arancel general del 10% al que la UE no respondería con represalias.