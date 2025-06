«El 90% de la plantilla es indefinida y de la zona y nos enorgullece este vínculo»

Congalsa tiene 832 trabajadores tras sumar 135 en el último año, cifras que la convierten en una empresa referente en Galicia. ¿Cuál es su impacto sobre el territorio?

Si analizas nuestras cifras en base a la población que tenemos los números son contundentes: tenemos más de un 90% de plantilla indefinida y de la zona. Yo creo que la mayor aportación de valor de Congalsa es esa. Hemos crecido mucho, pero de forma sostenible y tratando de devolver a la comunidad local todo lo que nos da. Queremos que nuestros trabajadores tengan calidad de vida, trabajo estable, con condiciones dignas y que además les permita desarrollarse tanto en la empresa como en su vida. Y obviamente también tenemos un retorno positivo: confían en nosotros, nos aprecian como parte de la comunidad y hay apego y vínculo emocional con Congalsa. Cuando viene gente a entrevistas, te cuentan que les recomiendan Congalsa porque es buen sitio para trabajar. Y eso nos enorgullece muchísimo.

¿Es una cifra récord de empleo en los más de 30 años de Congalsa?

Sí, totalmente. En los últimos años hubo una progresión, pero las 135 incorporaciones del último año han marcado una diferencia importante, y también un desafío para Recursos Humanos.

¿Cuál es el perfil de la plantilla

Es muy diversa y nos enorgullecemos de ello, porque tener pluralidad y multiculturalidad aporta valor. Con respecto a la formación, tenemos desde gente sin estudios específicos a graduados. En edad, en Congalsa también hay todo tipo de generaciones, incluso abuelos y nietos. Aprovechamos a personal que lleva mucho tiempo con nosotros para mentorizar a los jóvenes talentos y a su vez, estas nuevas generaciones nos ayudan a transmitir conocimiento digital a otros trabajadores. En cuanto a la procedencia, tenemos perfiles de Ucrania, América Latina, Europa del Este, Portugal... Y con respecto el peso femenino, este es un sector está bastante feminizado, aunque también notamos cierto cambio y ahora mismo recibimos candidaturas de hombres para puestos de operarios tradicionalmente de mujeres.

Congalsa acaba de aparecer en un Atlas económico por el cuidado de su plantilla. ¿Cuál es la filosofía de la compañía en este sentido?

La filosofía es que tenemos que cuidar a la persona, no solo al trabajador. Cualquier empresa que quiera gestionar el talento tiene que entender que cada persona tiene su mochila de casa: conciliación, preocupaciones, salud... Tenemos que prestar atención a todo eso para poder atender el bienestar integral del empleado. Y eso se hace cuidando la salud mental y emocional, la salud social y la salud física. Yo soy psicóloga y sé que uno de los mayores predictores del bienestar de un trabajador es su círculo social: si tienes buena calidad de vida ahí, eso te permitirá afrontar mejor los desafíos. Entonces, desde Congalsa activamos hace tiempo el Equipo Personas, un grupo multidisciplinar que analiza qué acciones podemos lanzar para generar equipo. Y no solo en el trabajo, sino también fuera, para reforzar vínculos y estrechar lazos. Desde ese punto de vista, hacemos caminatas solidarias, rutas en bicicleta, talleres navideños o de tapas saludables, clases de defensa personal... Se trata de montar excusas perfectas para pasar un buen rato y disfrutar juntos.

Congalsa también es atípica por presentar sus resultados anuales en una gran gala con todos los empleados e incluso reparte premios. ¿Qué consigue con esta fórmula?

La gala es una oportunidad inmensa en la que Congalsa reconoce el trabajo diario de sus trabajadores. Por un lado les contamos los objetivos que hemos alcanzado, los obstáculos que nos encontramos y los hitos que hemos ido logrando. Es un momento de disfrute, celebración y reconocimiento muy esperado por la gente. Además, es una gala muy divertida donde hay una parte formal, pero también un componente muy informal y gracioso, donde incluso hacemos vídeos de humor.

El mercado laboral evolucionó y ganan peso la formación y la conciliación, determinantes a la hora de elegir un trabajo. ¿Qué relevancia les da Congalsa en su estrategia?

Aquí hay un pilar fundamental que es la mejora continua, que está muy en nuestro ADN. Queremos actualizarnos, mejorar, proponer ideas, soluciones... Los errores para nosotros son lecciones aprendidas, no se abordan desde la culpa. Todo ello deriva en que la gente demande mucho desarrollo. Tenemos más de 28.000 horas de formación al año, unas 32 o 33 por trabajador. Nos parece primordial, sobre todo viendo como evoluciona hoy el entorno social, económico y empresarial: si no te actualizas estás fuera. Por ejemplo con la inteligencia artificial, porque si no sabes de que va te pierdes muchas cosas. Y no solo hacemos formación al uso, sino de habilidades y asesoramiento.

¿Una plantilla satisfecha es más productiva?

Totalmente. De hecho, es nuestra responsabilidad desde Recursos Humanos prestar atención a la satisfacción de nuestros trabajadores, conocer sus necesidades, priorizarlas y mostrar que nos importa, porque tiene un efecto en los resultados. En Congalsa medimos la satisfacción general con una encuesta y analizamos los resultados por áreas: nos gusta saber cómo estamos en liderazgo, en relaciones, en condiciones de trabajo, en formación... Cuidamos al empleado desde el momento en que se incorpora, ya que nos aseguramos de que tenga todo porque el proceso de acogida debe de ser agradable. Queremos saber qué necesita el personal y tenerlo mapeado para mejorarlo.

Esa política implica un esfuerzo económico importante en materia de recursos humanos, ¿no?

Mucho. Para soportar esa estructura para más de 800 trabajadores, para poder ser cercanos y conocer sus necesidades, necesitamos un equipo amplio. Y mucho peso lo llevan los mandos intermedios, que son los que mejor conocen a la gente. Así que tener a esos mandos bien alineados con nuestra filosofía es primordial.

Uno de los problemas de las empresas hoy es la falta de mano de obra. ¿La sufre Congalsa?

Lo cierto es que sí. Estamos en una zona de pleno empleo y eso hace que haya escasez de talento en determinados perfiles. En el último años nos costó todo lo que tiene que ver con almacén y logística; mantenimiento, que está muy demandado; o ingeniería. También es cierto que llevamos tiempo mapeando y monitorizando el mercado para poder adelantarnos a esas necesidades y no ir con el agua al cuello a reclutar cuando ya estamos fuera de mercado. Y por otro lado, tratamos de ofrecerle al empleado que se va a incorporar un proyecto a largo plazo y enriquecedor, porque es una forma de comprometernos con él, de decirle: aquí tienes recorrido. Eso ha marcado la diferencia más de una vez para que la gente nos elija.

Las empresas se esfuerzan muchas veces por mostrar sus acciones ambientales o de responsabilidad social, pero parece que no se da tanta relevancia a trasladar las políticas de personal.

Yo creo que realmente si no lo haces, no eres competitivo en el mercado. Es decir, si tú gestionas el talento y te sientes orgulloso de tus políticas, debes trasladarlas hacia fuera. Pero ya no solo para posicionarte, sino para realmente conseguir que el talento te elija a ti, que es la dificultad que tenemos hoy en día. Pero si nosotros no contamos lo que hacemos, es imposible que la gente lo sepa y que por lo tanto nos elija. Cada vez lo estamos haciendo más empresas y hoy Recursos Humanos es ya el socio estratégico de la dirección. Antes no se veía así.

