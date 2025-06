Citic quiere fabricar en Galicia partes de torres eólicas y robots industriales

«Queremos seguir invirtiendo en Galicia también con otras empresas del grupo». Así de contundente se mostró el presidente del conglomerado chino Citic Group, Xi Guohua, en declaraciones exclusivas a Faro de Vigo, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, el pasado 18 de mayo. Su idea era que su compañía siguiese invirtiendo en la comunidad más allá de la porriñesa Citic HIC Gándara Censa. De hecho, su objetivo era «tender un puente» entre esta parte del mundo y el gigante asiático, abriendo así la puerta a otras firmas chinas. Y por ahí van los tiros. Citic quiere formar joint ventures con otras empresas de su país para fabricar aquí partes de torres eólicas, por un lado, y robots industriales, por otro.

La visita de Xi Guohua y sus entrevistas con los distintos responsables de la Xunta, de la ciudad de Vigo o de Zona Franca, entre otros, fue una continuación de la inauguración en la planta de O Porriño de la oficina de representación europea del grupo.

Con el empuje del propio gobierno chino, ya que Citic es una compañía estatal, los planes en estos momentos son los de adentrarse en el sector eólico y en el de la alta tecnología. Más concretamente, en realizar trabajos en acero de las partes «menos grandes» de las torres de eólica, con un material que sería enviado desde China para su finalización aquí. En lo que se refiere a la tecnología, el plan es la producción de robots industriales, que también contarían con piezas enviadas desde el país asiático.

Las intenciones del holding chino pasan por instalar al menos dos compañías más en los alrededores de la actual factoría del polígono de As Gándaras, o en algún parque industrial del sur de la comunidad, con la Plisan como una opción muy real que «está encima de la mesa». No serán instalaciones tan grandes como la propia Censa, especializada en calderería pesada, porque los productos no son ni tan grandes ni tan difíciles de transportar hacia el puerto de cara a su exportación.

El presidente de Citic ya había dicho que su intención era la de aumentar «la categoría de Censa dentro del grupo», apuntando a su director general, Juan José Agulla, como el responsable para pilotar esta expansión en suelo europeo. Con estos mimbres, las inversiones apuntan directamente a Galicia, sobre todo teniendo en cuenta que es la misma división, Heavy Industries Co. (HIC), la que produce partes para las torres eólicas y también algunos robots.

Lo que fue Factorías Vulcano, hoy Astilleros San Enrique (del grupo Marina Meridional), que es una vieja aspiración de Censa. es también hoy una opción. Sin embargo, ha ido perdiendo enteros en las últimas semanas por lo complicado de la operación y también porque los productos pensados no precisan de una cercanía al mar.

La decisión definitiva de Citic Group sobre qué hacer y donde, así como la inversión prevista, se tomará antes de final de año, ya que en octubre es cuando se suelen pasar los presupuestos de las distintas filiales, de cara a que las inversiones se aprueben entre finales de este curso y enero de 2026.

