Domingo Mirón (Grupo UAX): "El Mediterráneo tiene la oportunidad de atraer al mejor talento del mundo y hacer que se quede"

Domingo Mirón, CEO del Grupo educativo UAX, al que pertenece la Universidad Alfonso X el Sabio, defiende que el Mediterráneo tiene la “gran oportunidad” de atraer y fidelizar al talento, haciendo especial hincapié en la necesidad de que el sector privado y el académico vayan de la mano para garantizar una adecuada formación. En este sentido, pone de relieve las potencialidades de la región: “Hay una grandísima oportunidad para atraer al mejor talento del mundo, pero sobre todo para conseguir que se queden aquí a trabajar, a formar una vida, una familia. Soy optimista, pero creo que todavía estamos lejos de aprovechar la oportunidad”. Mirón ha puesto de ejemplo a Australia: “Convierten en ciudadanos del país a los mejores estudiantes e intentan que se queden”.

Así lo ha expresado en una mesa redonda con Carlos Giménez, catedrático de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No-Violencia; y Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, durante la segunda edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo. Una iniciativa de Prensa Ibérica en colaboración con la Fundación “la Caixa” que se celebra estos días en Málaga. La conversación ha estado conducida por Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza.

“Plan Marshall euroafricano”

Giménez, por su parte, apuesta por “un gran Plan Marshall euroafricano, aunque solo sea entre el mediterráneo norte y el sur”. Defiende la alianza entre ambas partes (“en condiciones de igualdad, sin la superioridad de Europa”) como método de gestión de las migraciones: “Debe ser un marco transnacional, no internacional. Hay que aprovechar, con voluntad política, ese marco euroafricano. Propongo un súper Erasmus y un absoluto vuelco del empresariado europeo para generar ahí empresas, que ya las hay, para que se genere un espacio positivo de canalización de las energías sociales”. Así, ha concluido que “lo que no es positivo es la migración forzada”, con “mafias detrás”, al tiempo que recuerda que “la humanidad, desde el origen, ha sido una especie móvil”. Además, sostiene que, contra la xenofobia, hay que garantizar condiciones de vida dignas para los migrantes: “Como me dijo un inmigrante: papeles y curro. Y luego ya vendrá todo lo demás, pero si hay explotación e irregularidad…”.

Y concluye que “las personas no son ilegales”, sino que, en todo caso, “se encuentran en una situación de irregularidad administrativa sobrevenida”.

Ruta Argelia-Baleares

Finalmente, Marí ha defendido que la inmigración es “una oportunidad” en tanto que “España tiene una muy baja natalidad”. Sin embargo, hace hincapié en que para hacer frente al fenómeno hacen falta medios. “Las administraciones locales son las que tienen que afrontarlo y se podría controlar más en origen, aunque sea complejo. Por Ibiza han pasado muchas culturas y que haya migraciones indica que somos una tierra de oportunidades, pero hacen falta medios”, ha agregado Marí en referencia a los recursos humanos y económicos para responder a la llegada de migrantes a Baleares.

Además, el político ibicenco ha criticado que “la ruta migratoria entre Argelia y Baleares no está reconocida” por el Estado y recordado que “muchas personas no llegan”: “Ese es el verdadero drama”.

Por otro lado, esta mesa redonda ha abordado la falta de personal que afecta a muchos sectores del ámbito privado y público. Algo que ocurre especialmente en Ibiza y el resto de Baleares, pero no solo.

Domingo Mirón señala que, para retener el talento en una empresa, hace falta la suma de la compensación económica y el bienestar emocional de la plantilla. “Los trabajadores miran al futuro y se preguntan: ¿Cómo me veo dentro de esta compañía en tres, cuatro o cinco años? La clave es hacerse las preguntas de los empleados y encontrar las respuestas que te hagan mejor que tus competidores”.

Asimismo, Vicent Marí valora “la importancia de la lucha contra el intrusismo”, en clara referencia a la problemática de alquiler vacacional ilegal en Ibiza, que resta, como en otros puntos de la geografía, oferta al mercado habitacional residencial. “Hay que coger el toro por los cuernos, en un territorio limitado como es el nuestro no cabe ponerse de perfil. El gran reto es combatir las externalidades negativas” del turismo, añade Marí. El político insular subraya que “lo que realmente sobran no son turistas sino actividades ilegales, el intrusismo, la oferta ilegal, que es lo que ha conducido a esta situación”.