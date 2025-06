Venancio Salcines, entre los 10 economistas más influyentes de España

El profesor y presidente de Cesuga y efbs grupo educativo, Venancio Salcines, ha sido incluido en el décimo puesto del Top 20 de economistas más influyentes de España, una lista elaborada por la plataforma Favikon que reconoce a quienes están redefiniendo «el pensamiento económico y marcando el rumbo de la política, las finanzas y la innovación», según destaca Cesuga en un comunicado. Tras conocerse su inclusión, Salcines reconoció que no ha buscado ser una figura influyente en el panorama nacional, pero admitió sentirse «alegre y orgulloso» por este reconocimiento. «Reconozco que intento, y creo que a veces algo consigo, influir en las políticas económicas que se desarrollan en Galicia», declaró.

El economista coruñés vincula este reconocimiento con su compromiso con Galicia y con foros como O encontro da Toxa, que se celebrará en menos de un mes. Este evento se ha consolidado como un espacio de reflexión y debate entre el tejido empresarial gallego y los principales actores políticos y académicos de la comunidad. «Saber que peleando por mi tierra, Galicia, como se pone de manifiesto cada año en A Toxa, he conseguido ser una voz influyente en España, me satisface y me llena de orgullo», señaló Salcines, quien concluyó asegurando que «va a seguir luchando».

Favikon es una plataforma especializada en el análisis de reputación e influencia en redes sociales, que elabora rankings en diferentes sectores.