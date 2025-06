Nueva querella contra Meta: 29 ex moderadores de contenidos denuncian las secuelas traumáticas de filtrar asesinatos y pornografía

Un grupo de 29 ex moderadores de contenidos de Meta han presentado una querella contra la multinacional tecnológica, así como contra la subcontrata que gestionaba el servicio de filtraje de vídeos, por las secuelas que la continua exposición a vídeos e imágenes sensibles ha tenido sobre su salud mental. Los empleados de la subcontrata de Meta visionaban "asesinatos, decapitaciones, descuartizamientos, violaciones, zoofilia, pornografía infantil, pedofilia, abusos de menores, desmembramientos, suicidios en directo, torturas, terrorismo, etc", según enumera la denuncia.

Los querellantes denuncian que no fueron informados previamente de este tipo de contenido traumatizante que iban a ver y que la compañía "no implementa ninguna medida para protegerlos frente a ello, sino que al contrario, les exigen más productividad, tratando al trabajador no como una persona, sino como un objeto al que sustituir cuando este se enferma o acaba dimitiendo", según recoge la querella a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El abogado de los demandantes, Francesc Feliu Pamplona, ha presentado este miércoles por la mañana la denuncia ante los juzgados, tal como ha adelantado 'La Vanguardia' y ha podido confirmar este medio, y esta se suma a otras acciones legales similares que previamente ya han registrado otros ex trabajadores. Concretamente, la querella es contra el director general, el gerente de operaciones y el responsable de recursos humanos de Telus -antes CCC Barcelona Digital Services S.L.U- y contra Meta como responsable subsidiario.

Estas acciones legales, presentadas por el mismo abogado, se suman así a la investigación ya abierta en el juzagdo de instrucción número 29 de Barcelona, que podría acumular las causas.

Los moderadores, empleados entonces por la empresa Telus en el centro que recientemente clausuró en la Torre Glòries de Barcelona, veían durante su jornada laboral una media de 800 vídeos al día, a un orden de vídeo o foto cada 30 segundos, y entre estos aparecía puntualmente contenido sensible como "decapitaciones. "Antes de su contratación la empresa jamás indicó a los querellantes que deberían visualizar contenido sumamente violento y menos aún de forma constante a lo largo de su jornada laboral", según recoge la querella.

Los querellantes reprochan tanto a Telus como a Meta, de manera subsidiaria, que no adoptaron las medidas de prevención de riesgos laborales suficientes para tratar de minimizar las secuelas de tener que visionar ese tipo de vídeos y a ese ritmo. En la denuncia presentada recogen que los empleados inicialmente no disponían de más atención psicológica que un programa bautizado como "Wellness", consistente en "hacer yoga" y "colorear mandalas", sin que detrás del mismo hubiera "psicólogos habilitados".

No fue hasta 2023, según la misma denuncia, que Telus implementó un protocolo más riguroso y con supervisión médica. "Los querellantes han sido abandonados por la empresa, que no se hizo cargo en ningún momento de los daños psicológicos causados por el puesto de moderador de contenidos", según el escrito presentado.