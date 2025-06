Teleperformance reduce el ERE, que afecta a A Coruña, de 321 a 283 trabajadores

La multinacional de atención telefónica Teleperformance ha rebajado de 321 a 283 el número de trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que negocia con los sindicatos, según ha avanzado Clara García, presidenta del comité de empresa del centro de A Coruña.

La compañía francesa no ha detallado cómo se reparte esta nueva cifra por sedes, lo que mantiene la incertidumbre entre las plantillas locales. En A Coruña hay 27 personas incluidas en el ajuste.

De momento, se han presentado 213 trabajadores voluntarios a la salida, por lo que, si Teleperformance acepta todos esos ofrecimientos, quedarían 70 personas sujetas a una salida obligada. «Lo que buscamos es que no haya despidos forzosos», explica García. Además, la presidenta del comité advierte de que la compañía ha rechazado que los mayores de 50 años puedan acogerse voluntariamente al ERE, lo que a su juicio no es lógico: «Si no valen como voluntarios, no tiene sentido que despidan a los mayores de 50».

La última propuesta de la empresa en cuanto a las indemnizaciones es de 30 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades. Si no hay acuerdo, se aplicará la indemnización legal mínima de 20 días con un máximo de 12 mensualidades.

Este jueves se celebró la penúltima reunión de la comisión negociadora y el próximo lunes está prevista la última. En el planteamiento inicial de Teleperformance, el centro más afectado era el de Ponferrada (196 despidos), seguido de Barcelona (63), A Coruña (27), La Carolina (19), Sevilla (14) y Madrid (2). La nueva distribución del ajuste no ha sido comunicada a los sindicatos.

La multinacional cerró 2024 con unos beneficios netos de 523 millones de euros. La empresa registró un crecimiento récord de ingresos, que aumentaron un 23% y superaron por primera vez los 10.000 millones, al alcanzar los 10.280.