Los Amodio defienden su gestión tras cinco años en OHLA frente a las acusaciones de José Elías

Los hermanos mexicanos Amodio han defendido en la junta de accionistas de OHLA su gestión en el quinto aniversario como principales accionistas de la constructora, cuando sustituyeron al fundador, Juan Miguel Villar Mir, frente a las denuncias y acusaciones realizadas por el empresario José Elías, que entró en la compañía en la última recapitalización, pero que dimitió de su cargo como vicepresidente por varios desacuerdos con el equipo gestor. El máximo accionista de Audax, Ezentis, Atrys Health o La Sirena ha decido no intervenir en la junta, a pesar de haber impulsado una plataforma para aglutinar el voto de partícipes en desacuerdo.

Luis Amodio, presidente de la constructora, acusó a Elías de actuar motivado únicamente por "intereses personales", con el fin de "acabar con el buen hacer" de los hermanos mexicanos. "OHLA es una empresa más competitiva que hace cinco años. El nivel de excelencia es tangible y el cambio incuestionable. Seguiremos avanzando de forma decidida en esta ruta, frente a cualquier duda. La realidad que presentamos y los datos irrefutables", añadió. Entre las cifras que ha defendido el consejo de su gestión es la reducción de la deuda, desde 11,1 veces ebitda en 2020 a 2,2 veces, que incluye la cancelación de 534 millones en pasivos, el aumento de un 47% de la facturación, el crecimiento del 126% del ebitda y los 9.224 millones en contratos, frente a los 4.962 millones que disponía hace cinco años.

José Elías no interviene en la junta de accionistas

A pesar de las expectativas que había, finalmente José Elías ha tomado la decisión de no intervenir en la junta, a pesar de haber impulsado una plataforma, Make OHL Greast Again (MOGA), para aglutinar el voto de accionistas minoritarios descontentos con la gestión de los Amodio. El respaldo obtenido, medido en votos delegados, ha sido "muy poco". El empresario dispone de una participación del 8,67% y aspiraba a contar con el apoyo de un porcentaje relevante que le permitiese plantar cara a los principales accionistas en las diferentes votaciones, entre ellas la elección de los nuevos consejeros, la política de remuneración, etc.

Uno de los asuntos que Elías puso sobre la mesa en sus redes sociales fue cómo las denuncias interpuestas durante su etapa como consejero acabaron en saco roto. Luis Amodio, en su discurso, negó la mayor y respondió que "todas las comunicaciones se investigan" y se solicitan informes externos o la intervención de despachos de abogados cuando se requiere. "Quiero resaltar que OHLA cuenta con un departamento de compliance integrado por profesionales con más de una década de experiencia en esta materia y que contribuyen a consolidar una cultura corporativa ética y responsable", añadió el presidente de la constructora.

