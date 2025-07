Hijos de Rivera entra en la lucha de las bebidas funcionales y los clientes jóvenes con Topuria

Casi todas las plataformas audiovisuales de streaming bombardean estos días con algún documental o programas especiales sobre Ilia Topuria. Hay pocas personas ahora mismo en España con la proyección pública del flamante campeón del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor promotora mundial de eventos de artes marciales mixtas. Es más que un deportista, una auténtica celebridad. Nacido en Halle (Alemania) y de padres georgianos, Topuria comenzó a practicar lucha grecorromana en la escuela, pero no entró en contacto la disciplina que le llevaría a tocar el cielo hasta su traslado a Alicante a los catorce años. Antes llegaron sus padres para abrir la puerta a una vida mejor. Dice que de ellos aprendió la mejor lección posible. Que nunca hay que rendirse. Su historia camina hacia la leyenda ya, repleta de momentos de superación personal. «Me considero el mejor del mundo, tengo la convicción de que puedo ganar a cualquiera», aseveró ayer, recién aterrizado de Las Vegas, en una comparecencia atípica en las formas y el fondo con los medios de comunicación en Madrid.

Aunque traía el cinturón de ganador debajo de un brazo, no era una rueda de prensa para valorar su triunfo en el primer round frente al brasileño Charles Oliveira. En la otra traía los primeros productos de Mucho, la nueva marca de bebidas funcionales saludables que comparte con Hijos de Rivera. La corporación gallega da un golpe de la mesa en un segmento de negocio creciente y al que tiene entre ojo y ojo en su estrategia de diversificación.

Deja claro que esto no es una bebida energética. No lleva ni azúcar, ni cafeína. «Ofrece una bebida funcional saludable que mejora la preparación física y mental», subraya la propietaria de Estrella Galicia. Que no duda en dar parte de la receta. Lleva 300 miligramos de aminoácidos y 5 gramos de proteína vegetal que contribuye a aumentar la masa muscular; vitaminas del complejo B para disminuir el cansancio y la fatiga; magnesio, un apoyo al funcionamiento normal del sistema nervioso; zinc para la función cognitiva; y vitaminas C y E a modo de barrera de las células frente al daño oxidativo.

Mucho nace con un portfolio de cuatro referencias con diferentes frutas: Cherry KO, Watermelon Champ, Mango Chao y Apple Clutch. Están disponibles en el canal retail. La marca lleva «mucho tiempo» de trabajo detrás. «Es una bebida funcional que responde a las nuevas demandas del consumidor», señala Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, que insiste en la importancia de los ingredientes naturales y las funcionalidades «enfocadas en los más jóvenes». Es otra de las prioridades en la expansión del grupo, la búsqueda de clientes en franjas de edad más bajas, en un momento de estrechamiento de las ventas del sector cervecero en España. «Estamos muy orgullosos del resultado y convencidos de su potencial para —enfatiza Ucha— conectar especialmente con las nuevas generaciones».

Hijos de Rivera quiere seguir diversificando su cartera. Lo ha dicho en numerosas ocasiones su presidente, Ignacio Rivera. Y el lanzamiento de Mucha con Ilia Topuria va en esa misma línea. La empresa recuerda que el segmento de bebidas funcionales es «un mercado en plena ebullición» con ritmos de crecimiento superiores al 50%. El sector cosechó más de 20 millones de euros en España con este tipo de productos. Hace menos de dos meses, lanzó Fontarel Next H2.O, una nueva gama de aguas funcionales enriquecidas funcionales «que redefine la categoría de hidratación en el mercado español» en el marco «de su firme compromiso con la innovación como motor de crecimiento sostenible».

Este otro paso con Mucho es, admite, «un movimiento estratégico» que va alineado «con la creciente demanda de propuestas saludables, funcionales y naturales, especialmente entre consumidores jóvenes, como la Generación Z y Alpha, que buscan productos auténticos y saludables con una funcionalidad clara».

La marca es también «un sueño cumplido» para el propio Topuria. En su comparecencia ayer junto a José Cabanas, Chief Marketing Officer (CMO) de Hijos de Rivera, profundizó en el mensaje de producto saludable «para todo tipo de personas, niños y mayores». «Junto a Hijos de Rivera hemos creado algo auténtico, único y con propósito —añadió—. Es una bebida pensada para quienes, como yo, lo dan todo dentro y fuera del ring».