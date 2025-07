La CNMV espera aprobar el folleto de la opa de BBVA a Sabadell a finales de mes

Carlos San Basilio, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha pronunciado sobre el avance del proceso de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, en un momento clave en el que la Comisión espera recibir esta misma semana la versión del folleto de la operación. La CNMV tiene la intención de aprobar el folleto antes de finales de julio, es decir, antes de la junta general extraordinaria del Sabadell, que deberá decidir sobre la posible venta de TSB y el dividendo extraordinario asociado. «Idealmente nos gustaría aprobarlo antes del final de julio, porque pensamos que la información es conocida y los escenarios están bastante controlados», ha afirmado. No obstante, ha matizado que aún deben analizar con BBVA cómo queda finalmente redactado el documento y que «no depende solo de nosotros».

La CNMV baraja aprobar un folleto que contemple dos escenarios: uno en el que la junta del Sabadell aprueba la venta de TSB y el reparto del dividendo extraordinario, y otro en el que estas operaciones no prosperan. «Lo que puede pasar tras la junta es que o se aprueba o no se aprueba la venta; si se aprueba, con el dividendo, eso debe estar reflejado en el folleto; si no se aprueba, también», ha explicado. La idea es que el folleto pueda soportar ambos supuestos sin necesidad de ser modificado tras la asamblea.

San Basilio también ha detallado cómo han supervisado desde la CNMV el cumplimiento del «deber de pasividad» por parte del Sabadell. La entidad objetivo de la OPA no puede adoptar decisiones que puedan impedir el éxito de la oferta sin someterlas a la aprobación de la junta. Así, ha indicado que en operaciones como la venta de TSB o el pago del dividendo extraordinario, el regulador ha exigido que sean aprobadas por los accionistas para superar dicho deber.