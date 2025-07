Sociedad Textil Lonia asume el control de Christian Lacroix tras la salida de su CEO

Christian Lacroix no ha vuelto a escribir ningún mensaje en su perfil de Instagram desde la aclaración a sus seguidores el pasado 13 de enero sobre la compra de la mítica maison de alta costura que fundó en 1987 por Sociedad Textil Lonia (STL). El icónico diseñador contó que el grupo gallego liderado por Jesús Domínguez le contactó «con gran delicadeza» un par de días antes de anunciar la adquisición a la estadounidense Fail Group. «Me complace especialmente que la historia de la marca y los archivos de más de 20 años de colecciones y documentaciones y que forman parte de ese acuerdo, estén ahora a salvo», dijo el creador, alejado de la firma desde 2009, cuando el enfrentamiento abierto con la hasta entonces propietaria por los elevados números rojos que arrastraba desembocó en su salida casi por la puerta de atrás. Lacroix también aseguró que los nuevos dueños estaban interesados en reunirse con él «en un futuro cercano» para explicarle los planes que tenían. Negó con contundencia su implicación personal en la operación o que esta implicase su regreso a las pasarelas. «En absoluto», zanjó.

Nadie quiere decir si ese encuentro se produjo. Desde el principio, STL subrayó que el cambio de manos de Christian Lacroix iba a llevar su tiempo «para asegurarnos de que todo se haga con cuidado». Hasta ahora no se supo que el acuerdo con Fail Group contemplaba el habitual periodo de transición que acaba justo de finalizar. Sale el consejero delegado, Nicolas Topiol, encargado de llevar las riendas durante los últimos 20 años. STL toma el control total desde su sede central en el Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, sin demasiados problemas porque, según confirma un portavoz de la compañía, el equipo actual de Christian Lacroix es «relativamente pequeño». STL todavía no ha nombrado un sucesor.

Fue el propio Topiol el que desveló el cambio de ciclo a través de Linkedin. Cogió el timón en 2005, cuando Fail Group compró Christian Lacroix al imperio del lujo LVMH. «Veinte años después, la maison se mantiene fuerte, resiliente, rentable, atractiva y protegida. Ha superado la crisis. Ha cambiado de modelo. Ha cambiado de manos. Sin embargo, ha mantenido una relevancia inquebrantable», sostiene el ya exCEO.

Christian Lacroix pasa a ser la tercera gran pata del negocio de STL, junto con Carolina Herrera y Purificación García. Tras conocerse la transacción, sus responsables evidenciaron la intención de recuperar «todo el potencial» de la marca, centrada en la actualidad en la explotación de licencias y colaboraciones.

Palomo Spain se postula como director creativo: «Es el sueño de mi vida»

Junto a John Galliano, hay pocos creadores que hayan inspirado más que Christian Lacroix a Palomo Spain, el último gran revolucionado de las pasarelas españolas con un estilo rompedor y barroco que, como él mismo admite, bebe directamente del icónico francés. El ganador del Premio Nacional de Diseño de Moda de 2024 sigue muy de cerca el salto de la marca a manos de STL. «La realidad es que yo llevo toda mi vida proyectando y pensando cada noche que mi sueño es que alguien compre la casa y que me la dé, que sea el director creativo. No es una coincidencia que ahora la hayan comprado y que encima sea un grupo español», confesaba en una reciente entrevista en el podcast Fashion Sucks. «Eso lo llevo diciendo tiempo, tiene que haber entrevistas por ahí mías, de todo... Hay gente que me ha escrito y me dice que he hablado de esto con ellos hace cinco años. Es que es realmente mi sueño», explica en la conversación con la estilista Alba Melendo y la periodista Raquel Fernández Sobrín. Palomo Spain, de hecho, habla de vez en cuando con el fundador a través de Instagram. «De verdad que es el sueño de mi vida —insiste— y me va a doler mucho cuando cojan a otro». El diseñador cordobés, inmerso, precisamente, en su salto también a la ropa de mujer, no está muy lejos de STL. Lleva a sus espaldas dos colaboraciones con Bimba y Lola, la compañía creada por las dos hijas de Jesús Domínguez.

