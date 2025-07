Galicia acumula 55.000 edificios proyectados desde 2005 sin terminar

Esqueletos de edificios que no llegaron a término o carteles anunciando el inicio de la edificación de un nuevo bloque de viviendas en el que no se llegó a poner ni el primer ladrillo, las casuísticas son múltiples pero el final del bum del ladrillo en España —que los expertos datan de finales de 2007— arrojó multitud de proyectos urbanísticos, ya aprobados, que no llegaron a hacerse realidad.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) puso ayer cifras a esta problemática en la comunidad. Entre 2005 y 2020, más de 55.000 bloques de viviendas colectivas que habían obtenido ya el pertinente visado otorgado por un arquitecto técnico colegiado que validaba el proyecto no recibieron el certificado de final de obra y no llegaron a término. «En algunos casos, en la vivienda unifamiliar puede que ese certificado no se haga pero en el caso de la vivienda colectiva es siempre un acto necesario. Es decir, teniendo el visado y probablemente también la licencia no llegaron nunca a terminar la obra, en algunos casos probablemente, ni comenzaron a construir», detalló Luciano Alfaya, decano del COAG.

El grueso de estos proyectos paralizados, concretamente 33.404, fueron visados entre 2005 y 2008, en el contexto de la decadencia y pinchazo de la burbuja en España que llevó al quiebre a muchas constructoras. Mientras que otras 22.000 viviendas colectivas planificadas entre 2009 y 2020 corrieron la misma suerte.

Alfaya sacó a colación estos datos durante la presentación del informe Evolución del visado de viviendas de nueva planta 2019-2024 porque, en su opinión, en el contexto de emergencia habitacional la salida no debe pasar por seguir ampliando el suelo urbanizable. «Para nosotros es importante no seguir incrementando el porcentaje de suelo ocupado y, por ello, es siempre más positivo tratar de recuperar esos espacios en los que ya existía una previsión de crecimiento. La situación de cada una de estas construcciones tiene su casuística, no todas quedaron paradas por la misma razón. En algunos proyectos quedaron estructuras iniciadas y en otras, simplemente, no llegaron a desarrollarse nunca, pero nosotros queremos hacer una llamada para que esto de alguna manera se pueda reactivar», dijo Alfaya.

Una necesidad de la que es consciente el Ejecutivo gallego que en el último trimestre del pasado año inició un proyecto con la intención de que la iniciativa privada termine estos edificios de viviendas. La Consellería de Vivenda solo estableció una condición: el 50% de las viviendas de cada uno de estos bloques deberá destinarse a la vivienda protegida.