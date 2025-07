«Cuando uno ve las condiciones de muchos buques entiendo a los jóvenes»

Luis Planas Puchades (Valencia, 1952) es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 2018. Formula, en su visita a Vigo, dos objetivos claros: lograr una diferenciación efectiva entre el palangre y el arrastre de fondo y propiciar una renovación ambiciosa de la flota. Para ambos necesita convencer a Bruselas.

El día 11 de junio conocimos la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo respecto al recurso contra el veto a la pesca en 87 áreas de aguas comunitarias. ¿Formularán recurso?

Tomamos nota de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y la respetamos, como no podía ser otro modo. Yo creo que hay aspectos que continúan siendo discutibles. Hemos hecho una primera valoración jurídica y vamos a continuar en contacto con el propio sector, la decisión sobre formular un recurso de casación no está tomada; tenemos hasta el 11 de agosto.

¿Qué le parece el fallo?

Creo que hay un agujero en la configuración jurídica de las zonas ecosistémicamente vulnerables, porque así como introduce la necesidad de una valoración socioeconómica para una revisión de la decisión [de las 87 áreas ya vetadas a la pesca de fondo], no introduce ese mismo condicionante para la adopción de la decisión en sí. ¿Cuál es nuestro auténtico objetivo final? La exclusión del palangre de fondo.

La nueva Política Pesquera Común está en ciernes.

Nuestros armadores y nuestros los pescadores lo que necesitan es poder trabajar en condiciones de sostenibilidad, pero también de rentabilidad, y esta es la tarea.

La última vez que conversamos abordamos la reforma del concepto del arqueo bruto, de los GT. A día de hoy computan como capacidad pesquera espacios a bordo como la cocina o la sala de máquinas.

Estamos un en el punto de partida. En los últimos 10 años ha habido un giro total en cómo se pesca en la Unión Europea que nos ha permitido llegar a un rendimiento máximo sostenible en la mayoría de los stocks. Y ese esfuerzo en sostenibilidad debe mantenerse a futuro, pero al mismo tiempo la nueva PPC tiene que poner su acento en la mejora de la rentabilidad. Tenemos que revisar conceptos, como por el que me pregunta. Es muy importante que consigamos poner en marcha la flota de pesca del siglo XXI, que aún no la tenemos después de un cuarto de siglo. Cuando uno ve las condiciones de trabajo en muchos buques de altura y también las condiciones de vida a bordo, yo comprendo perfectamente que muchos jóvenes tengan dificultades para pensar en embarcarse.

Bien, la cuestión es cómo se paga eso, ¿no?

La semana que viene vamos a tener las propuestas financieras de la Comisión Europea. Nos gustaría que el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Agricultura (Fempa) tenga una dimensión financiera suficiente para financiar la construcción de nuevos buques. Si no, creo que el Banco Europeo de Inversiones sería un buen instrumento, vamos a sondearlo.

¿Qué hacemos con el pescado que entra en Europa de ciertos países que, como sabemos, operan muchas veces sin respetar el medio ambiente o los derechos laborales?

No estoy de acuerdo. Senegal tiene una tarjeta amarilla e impide, por ejemplo, a buques del sector pesquero español operar en aguas de Senegal. Desde el punto de vista de la importación, y esto lo ha dicho hasta el Tribunal de Cuentas Europeo, somos uno de los países más estrictos de la Unión Europea.

No discuto que sea estricto, pero en Galicia jamás ha entrado tanta materia prima de Ecuador y también tiene tarjeta amarilla.

No perdamos la referencia de conjunto. Nuestra flota extractiva se sitúa aproximadamente en una media de unas 800.000 toneladas. Importamos el doble. O sea, a través de España se importan 1,6 millones toneladas y al final se reexportan aproximadamente 1,1 millones de toneladas. ¿Qué significa eso? Que para nosotros la importación es importante. ¿Cuál es la doctrina de España y de la Unión Europea? Que todo aquello que se introduzca en la Unión Europea tiene que haber sido pescado en las mismas condiciones que en la Unión Europea.

¿Cree de verdad que todo el pescado que importamos se obtiene con los mismos estándares que un barco nuestro de Gran Sol?

Seamos claros, nuestros estándares son de los más altos de la Unión Europea y del mundo. ¿Se pesca así en todo el mundo? No. Lo que tenemos que lograr es la complicidad de la Comisión Europea, que debe vigilar que aquello que hacemos en España también se cumple en todos los lugares de entrada a la Unión Europea.

Acuerdos de libre comercio. La conserva está muy preocupada por las negociaciones con Tailandia, por ejemplo.

Tenemos un sector conservero cuya competitividad queremos mantener y, por tanto, nuestra postura es contraria con el establecimiento de contingentes con Tailandia, Indonesia y Filipinas. Al menos, que éstos se sitúen en los niveles más bajos posibles.

«El ‘Villa de Pitanxo’ tenía licencia NAFO; otra cuestión será responsabilidad de la empresa»

Le quiero plantear una cuestión sobre los familiares de víctimas de naufragios o siniestros en la mar. Sucede algo y no tienen absolutamente a nadie con quien contactar para informarse. ¿No cree que hay que establecer algún protocolo para dar amparo a estas personas? Todo lo que se pueda mejorar en materia de comunicación con los allegados, los familiares de los tripulantes en el supuesto de cualquier tipo de incidente, sin duda me parecerá positivo. El primer obligado es el armador, que es quien como empresario tiene que tener esa relación con las familias y de comunicación con las autoridades públicas. La pregunta es muy clara, la respuesta lo es menos desde un punto de vista de dar una. ¿Cómo explica que el Villa de Pitanxo, que tenía prohibido por Marina Mercante operar en zonas de engelamiento [formación de hielos], tuviera licencia de Pesca para faenar en zonas de engelamiento? Es un tema que habrá que examinar con más interés, pero en lo que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es lo que me corresponde, de la posibilidad de faenar en aguas NAFO, la posibilidad de hacerlo existía. Por tanto, la licencia del Ministerio de Agricultura era correcta. Si hay alguna otra circunstancia, y no debo opinar de una cuestión que está en examen judicial, pues será responsabilidad de la empresa.

