El desplome del 52% en mayo agudiza la crisis exportadora de Galicia a EEUU

Tanto en la presentación del Informe Ardán el pasado martes como en la puesta de largo del anuario del Foro Económico de Galicia este jueves frente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el catedrático Santiago Lago achacó el frenético avance de la convergencia de Galicia con el resto del país en Producto Interior Bruto (PIB) per cápita a la internacionalización de las empresas. Pasó de ser la tercera por la cola en el ranking regional en 2020 (12.390 euros) a colocarse en la novena posición en 2023 (28.644 euros). Durante ese periodo, la población en Galicia apenas varió, mientras el conjunto del país ganó casi 8 millones de habitantes. «Si pierdes población y envejece, lo normal es que no tengas demanda», recordó el economista. Pero las empresas gallegas lograron mantener un crecimiento de la facturación «a ritmos extraordinarios en muchos casos» porque «buscaron fuera lo que no había en casa». La demanda interna ha ido perdiendo fuelle. La aportación del gasto de los hogares al PIB autonómico en 2000 rozó el 66% y en 2024 se situó en el 57,8%.

Exportaciones gallegas / L. O.

El comercio exterior se ha convertido para la economía gallega en un salvavidas frente a shocks coyunturales como la sacudida de la inflación en 2022, y, sobre todo, ante el problema estructural del consumo menguante. Sin nuevos residentes, hay menos compradores, y a mayor edad, menores necesidades de gasto. El presupuesto anual de un hogar de una persona o una pareja con 65 o más años ronda en Galicia los 26.000 euros, un 20% por debajo del desembolso medio (32.600 euros).

Por eso las tensiones en el comercio global tras la guerra arancelaria emprendida por Donald Trump desde su vuelta a la presidencia de EEUU es una alargada sombra sobre el crecimiento de la economía gallega. Y empiezan a notarse las consecuencias. Mayo fue un muy mal mes en Galicia para las exportaciones en general y las destinadas a la primera potencia mundial en particular. Las ventas al mercado estadounidense se desplomaron un 52%, hasta los 41,2 millones de euros. Esta fortísima caída en el que, hasta hace poco, era el décimo destino para el negocio exterior de la comunidad, unida a los recortes importantes en otros países de referencia provocaron una caída del 7,7% en el volumen total del mes, con 2.662 millones, según el balance de la Secretaría de Estado de Comercio.

La merma en el caso de EEUU incide en la tendencia que se veía ya desde abril (-8%), coincidiendo con la entrada en vigor de los aranceles universales del 10% impuestos desde la Casa Blanca y las amenazas de mayores recargos, todavía en negociación con la Comisión Europea. El acumulado en lo que va de año arroja un descenso del 14,4%. Las ventas de las firmas gallegas a sus clientes estadounidenses alcanzaron los 242,7 millones de euros. Son 40 millones menos que entre enero y mayo de 2024 y la menor partida desde la pandemia.

El comportamiento es muy desigual entre sectores. Desaparece prácticamente el comercio de combustibles, que en los cinco primeros meses del pasado ejercicio anotó un saldo de 22,2 millones. Caen cerca del 9% las ventas de pescado (15,5 millones), pero la conserva sigue aprovechando la tregua en la subida de los recargos —la enésima fecha de Trump para elevarlos al 30% es el próximo 1 de agosto— para adelantar suministro: 22,8 millones en exportaciones, un 34,6% más. Lo mismo está haciendo el negocio de las bebidas, capitaneado por el vino, con un alza del 7% (11,2 millones).

Los productos farmacéuticos multiplicaron por casi cuatro los envíos, unos 38 millones de euros, muy cerca a estas alturas de los 43 millones de todo 2024. En las mercancías con ascensos destacan también la madera, un 36% (11,3 millones); las manufacturas de hierro y acero, que elevaron las ventas en EEUU un 32% (6,7 millones); la ropa, el 15,7% (7,4 millones) y los muebles, con un 29% de incremento (8,4 millones).

Del lado contrario, caen el 9,8% las exportaciones de jugos y extractos vegetales (7,7 millones de euros); el 29% los productos químicos (12 millones); un 23% las máquinas y aparatos mecánicos (25,8 millones); el 11,7% los coches (20,3 millones); y, sobre todo, las manufacturas de piedra (9,1 millones, un 39% menos), y el naval, sin actividad con el país este año tras las ventas por valor de 42 millones de euros entre enero y mayo de 2024. Con el notable retroceso en el saldo total en mayo, las exportaciones de Galicia en lo que va de 2025 echan el freno. El acumulado anual aumenta sólo el 0,3%, hasta los 12.895 millones de euros. Junto a la bajada al mercado estadounidense sobresalen las mermas en dos territorios fundamentales: -16,7% en Francia (2.047 millones) y -30% en Países Bajos (375 millones). En otros compradores habituales los avances son mínimos. Es el caso de Italia, con un 0,1% de incremento (1.297 millones); y el 0,4% de Alemania (809 millones). Las exportaciones a Portugal avanzaron el 4,7% (1.777 millones). Sí se expandieron con vigor las operaciones con Turquía, el 56% (808 millones); y con Bélgica, el 30% (631 millones).

La atonía global contrasta con la buena salud de la automoción gallega. Roza los 4.100 millones hasta mayo (6,9% más), casi el doble que la ropa (2.470 millones), que también crece el 3,5%. Las exportaciones de la pesca se elevaron el 5,2% (767 millones) y el 1,2% las de la conserva (444 millones). Aparatos mecánicos caen el 10,6% (458 millones); el 39% disminuyen las ventas de combustibles (436 millones); un 6% las de aluminio (344 millones); y el 9% en aparatos y material eléctrico (222 millones).

