Bruselas defiende el pacto: «El mejor que podíamos conseguir»

“Este es claramente el mejor acuerdo que podíamos conseguir en unas circunstancias muy difíciles”, ha dicho el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, durante una rueda de prensa este lunes en la que ha defendido el pacto alcanzado con Estados Unidos, que supondrá un incremento de los aranceles al 15% para los productos europeos, a cambio de frenar la guerra comercial.

El mundo antes del 2 de abril, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una guerra comercial global imponiendo un incremento sustancial de los aranceles a todas las importaciones, ya no existe. La única opción posible en este escenario, ha insistido Sefcovic, es adaptarse. La Comisión Europea, ha dicho el esloveno, ha hecho los cálculos, y el acuerdo alcanzado el pasado domingo era el mejor posible dadas las circunstancias.

Sefcovic ha asegurado que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, entró a su reunión con Trump con un 30% de aranceles sobre la mesa. Salió con un 15%, con algunas excepciones a negociar, pero también con una rebaja sustancial a las importaciones estadounidenses, el compromiso de compras por valor de miles de millones de euros en sectores estratégicos como la energía, y también de un aumento sustancial de la inversión.

A cambio, Bruselas frena la escalada. “Una guerra comercial puede parecer atractiva para algunos, pero conlleva graves consecuencias”, ha advertido Sefcovic insistiendo en que el acuerdo alcanzado evita una escalada y permite “un alivio inmediato”. También insisten desde la Comisión en que el pacto da cierta predictibilidad a las empresas, aunque el precio a pagar será alto.

El coste

La Comisión calcula que alrededor del 70% de las exportaciones europeas estarán sujetas al incremento del 15% de los aranceles. Bruselas estima que en el pasado, Estados Unidos recaudaba entre 6.000 y 8.000 millones de euros en tasas, entonces de media en torno al 2%. Con el sustancial incremento que implica el acuerdo, El Ejecutivo considera que la recaudación podría llevar a los 80.000 millones que alega, acabarán pagando los consumidores estadounidenses. También considera que el volumen comercial cambiará, con los exportadores buscando destinos alternativos.

Para muchos el acuerdo es inestable y desequilibrado. Bruselas defiende que tiene el compromiso político de Trump de que incluso si incrementa los aranceles a los microchips o los productos farmacéuticos, la medida no afectaría a la UE más allá del 15% pactado. También que han logrado defender su «autonomía regulatoria» ya que el acuerdo solo contempla un diálogo sobre los estándares de fabricación de coches, pero nada sobre cuestiones fitosanitarias o regulación digital.

«Las conversaciones con Estados Unidos no acaban aquí, simplemente entran en una nueva fase», ha asegurado una alta fuente europea. De hecho, quedan cuestiones de peso que resolver como una posible excepción a sectores particularmente sensibles para Europa como las bebidas espirituosas, o qué pasa con los aranceles sobre el aluminio y el acero, que de momento se mantienen en un 25%. Aquí también, Bruselas confía en el diálogo para buscar una solución.

Escrivá anticipa un impacto «moderado» pero teme las cláusulas del acuerdo

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha considerado que el impacto del acuerdo arancelario con el Gobierno de Donald Trump, que grava a los productos europeos con el 15%, será «moderado» para España debido a un bajo volumen de exportaciones, aunque ha asegurado que teme las cláusulas que acompañan a estos acuerdos con la UE y ha advertido de que el mayor impacto será para EE UU, ya que va contracorriente ante la defensa del libre comercio en el resto de países. Así lo ha manifestado Escrivá un foro económico, donde ha recomendado leer la letra pequeña en torno a los protocolos comerciales firmados por EE UU, porque, pese a centrarse en exceso en el pago del 15%, lo relevante, a su juicio, son las cláusulas no arancelarias que los acompañan. En concreto, el gobernador del Banco de España ha destacado en su intervención la creciente preocupación ante el escenario internacional marcado por la aplicación de aranceles del 15%, una medida que califica de especialmente relevante para diversos sectores exportadores, pero que afectará de forma «moderada» a España, porque el volumen de las exportaciones a EE UU es del 5%. Escrivá se ha detenido en el avance de la economía mundial, marcada por recientes restricciones al comercio y distorsiones en las cadenas de suministro, especialmente derivadas de disposiciones no arancelarias que incrementan la «incertidumbre» y suponen, en última instancia, pérdida de eficiencia agregada para el funcionamiento económico general. No obstante, ha incidido en que los impactos son difíciles de estimar y dependerán, en gran medida, de la capacidad de los agentes para adaptar sus relaciones comerciales y compensar potenciales pérdidas mediante una mayor diversificación hacia otros mercados.

