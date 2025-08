El BBVA promete 36.000 millones a sus accionistas a 2028 en plena opa al Sabadell

El BBVA contraataca al Sabadell y a su reciente nuevo plan estratégico. Aunque en principio había indicado que los desvelaría tras resolverse la oferta de compra (opa) sobre su rival, el banco ha anunciado sus objetivos financieros para el periodo 2025-2028, entre los que destaca que prevé disponer de cerca de 36.000 millones de euros para remunerar a sus accionistas durante esos cuatro años, vía dividendos en efectivo y recompra y amortización de acciones. El grupo calcula que ganará unos 48.000 millones en el cuatrienio, tras incrementar su beneficio un 9,1% entre enero y junio, hasta un récord de 5.447 millones.

Las cifras, eso sí, no incluyen los «impactos derivados» de la opa. Se trata de un punto relevante: un eventual éxito de la operación podría disminuir el capital disponible para retribuir a los accionistas. Asimismo, la condición de no fusión durante tres años que le impuso el Gobierno retrasará los ahorros de costes, lo que también impacta en los resultados. Los detalles, incluidos los efectos positivos esperados de la operación, no se conocerán hasta que se publique el folleto de la opa a principios de septiembre. Las cifras de ayer, por tanto, no sirven al accionista del Sabadell para analizar qué le propone el BBVA frente a lo prometido por la entidad catalana.

Onur Genç, su consejero delegado, ha sostenido que la entidad sigue viendo «sentido industrial» a comprar a su rival: «No tiene sentido que dos bancos en España paguen cientos de millones de euros a proveedores externos de tecnologías de la información». No se ha referido con detalle, en cambio, al sentido económico. Y además, ha defendido que la presentación de las cifras de su plan sin el Sabadell quiere demostrar que el BBVA tiene un futuro brillante aunque no salga la opa: «Es una gran operación para ambos, pero tenemos un gran plan por delante y, si la operación no tiene lugar, no pasa nada, seguimos adelante».

El banquero, en este sentido, se ha mostrado significativamente ambiguo sobre dos asuntos claves. Así, ha defendido que el precio ofrecido es «muy bueno» y «es el que es», pero no ha llegado a negar tan tajantemente como en el pasado que se pueda mejorar. Al tiempo, ha vuelto a dejar la puerta abierta a retirar la opa («no hay garantía de nada») tras las juntas del Sabadell de la semana que viene (en las que se aprobará la venta de su filial inglesa y un dividendo extraordinario de 2.500 millones). El BBVA no anunciará su decisión hasta después de dichas asambleas, con lo que hasta entonces no se sabrá si la falta de concreción de Genç es un movimiento puramente táctico para mejorar las opciones de éxito de su oferta o si el anuncio de la remuneración récord a los accionistas sin el Sabadell suponen ponerse la venda antes de la herida.

En cuanto a los resultados del primer semestre, BBVA consiguió un beneficio neto atribuido récord de 5.447 millones de euros, un 9,1% más frente al mismo periodo de 2024, gracias al dinamismo de la actividad en España y México. En concreto, el margen de intereses alcanzó 12.607 millones de euros, un 10% más interanual.

Además, las comisiones netas registraron un crecimiento interanual del 18%, hasta 4.010 millones de euros, impulsadas principalmente por los negocios de medios de pago y gestión de activos. Así, la suma de margen de intereses y comisiones, registró un alza del 12%, hasta 16.617 millones de euros.