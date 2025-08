José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra: "Nuestra idea es desarrollar un vehículo militar en Asturias, pero eso lleva años"

Los vehículos han conducido la vida de José Vicente de los Mozos Obispo. Nació en 1962 en la ciudad brasileña de São Paulo porque su padre había emigrado para trabajar allí en una factoría de General Motors. Su familia regresó a España cuando su progenitor consiguió un empleo en la fábrica de Renault en Valladolid ,y él entró allí como aprendiz en 1978. Con posterioridad estudió Ingeniería Aeronáutica y llegó a ser director general adjunto a nivel global de Renault tras escalar puestos en el grupo en España y Francia, y pasar por cargos de responsabilidad en Nissan y la compañía de repuestos Ficosa. En 2023 fue nombrado consejero delegado de Indra y la multinacional tecnológica española entra ahora en el negocio de los vehículos, aunque en este caso blindados. En Gijón está su nueva fábrica, adquirida a Duro Felguera, y allí se desarrolla esta conversación con LA NUEVA ESPAÑA y otro medio.

-¿Por qué fabricar vehículos blindados?

-Hay cuatro lecciones del conflicto de Ucrania. La primera, la aparición de los drones; la segunda, la importancia de las comunicaciones; la tercera, la necesidad de la modernización de los vehículos de tierra, porque había mucha de chapa y pintura pero poca de sistemas, y en cuarto lugar, la importancia de la logística. Indra ha tenido en cuenta todo esto. Así, en comunicaciones nosotros somos un "sistemista" y como las comunicaciones pasan por el espacio compramos Hispasat y la mayoría de Hisdesat, y hemos firmado un acuerdo con Bittium. En tema de drones y antidrones estamos trabajando en sistemas para el Ejército español y acabamos de comprar la empresa Aertec, que tiene la familia de drones Tarsis. Y en cuanto a los vehículos terrestres, para ganar en soberanía estratégica, creemos que España debe tener un actor que desarrolle este tipo de vehículos.

-Y ese es Indra.

-Nosotros hablamos con General Dynamics-Santa Bárbara, con quien hemos desarrollo el consorcio de vehículo militares Tess Defence junto con Escribano y Sapa, y queremos seguir trabajando con ellos, pero tienen que entender que su rol es global y que España quiere tener su empresa de vehículos. Contamos con General Dynamics como tecnólogo, porque tienen experiencia y "know-how", pero eso no quita que nosotros tengamos esa ambición de fabricar.

-Y montan la fábrica en Asturias. ¿Por qué?

-El programa del blindado 8x8 de Tess para el Ejército estaba en Asturias, se está fabricando en Trubia, y aquí ya hay un tejido de talento y de pequeñas empresas que trabajan en ese sector. No hay que ir a otro sitio a empezar de cero. En Asturias ya hay un ecosistema para este tipo de vehículos.

-¿Y por qué en El Tallerón?

-Vimos diferentes opciones dentro de Asturias y era la que mejor nos encajaba para lo que queremos hacer.

-¿Y qué quieren hacer?

-Queremos trabajar en el ciclo de vida de los vehículos. Ahí hay tres ejes fundamentales. Está la realización de nuevos programas, la modernización y el mantenimiento de los vehículos terrestres. Trabajar en el ciclo de vida da una estabilidad en el empleo que es importante en la industria. Lo sé bien por mi etapa en la industria del automóvil. Queremos enfocar El Tallerón en el ciclo de vida y para ello debe tener su taller de prototipos, su línea de montaje para nuevos programas y "boxes" para el mantenimiento y la modernización.

-¿Con qué inversión y plazos?

-Primero hay que lavar la cara al taller, formar a las personas que había aquí y traer al personal de Tráfico Aéreo (200 ingenieros que están en el Parque Tecnológico de Gijón). En los próximos meses veremos los programas que se van a desarrollar, pero lo que sí sabemos es que, una vez que estemos capacitados, el ensamble final de los 8x8 que hace Tess se realizará en El Tallerón. Está en el acuerdo por el que tomamos la mayoría de Tess. De momento es un poco prematuro hablar de plazos, inversiones o empleo. En los próximos tres meses, cuando tengamos una visión global, podremos decir cuándo saldrá el primer vehículo.

-Ustedes se mueven rápido.

-Si, estamos creciendo muy rápido. Acabamos de comprar una empresa de drones, mañana presentamos el centro tecnológico de Vigo, estamos con los programas del Plan de Industria y Desarrollo Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del Gobierno de España, con la fábrica de Córdoba... Es importante ver la visión global. En los próximo años, si hay una industria de referencia en España, esa es la industria de la Defensa, e Indra es un vertebrador porque pocas empresas multinacionales españolas están en todas las comunidades autónomas. Nosotros estamos en todas y en la mayoría de provincias.

-¿Hay que ver la compra de El Tallerón como alternativa a la imposibilidad de adquirir la fábrica de Santa Bárbara en Trubia?

-No, porque Trubia, con todo lo que pensamos hacer, no tiene capacidad para ello. He visitado Trubia y allí no tienen las dimensiones que tenemos aquí.

-¿Dan por cerrado ese intento de compra?

-El intento es porque entendemos que dentro de Tess puede ser interesante esa compra, pero también respetamos la decisión de General Dynamics y sus proyectos. Eso no ha coartado el seguir trabajando en el desarrollo de nuestra división de vehículos. Asturias ahora tiene dos fábricas y eso es positivo. Además, es beneficioso para las dos empresas porque el ecosistema del vehículo de defensa será más potente.

-Pero Tess ya había planteado una segunda fábrica en Asturias además de Trubia .

-Y aquí estamos (en referencia a El Tallerón). Tess tiene mayoría de Indra y aquí haremos vehículos de Tess.

-Vamos, que no habrá una tercera fábrica.

-Se vieron varias opciones. En algunas no se podía hacer fabricación por la normativa. Al final concluimos que El Tallerón era la mejor opción.

-Escribano, que forma parte de Tess, también baraja un centro de producción en Asturias.

-No valoro los planes industriales de Escribano. Ellos suministran las torres de los vehículos a Tess y si quieren fabricar las torres también aquí en Asturias es una decisión empresarial suya.

-¿El ensamblaje de los vehículos de Tess será la primera actividad de El Tallerón?

-No precisamente. Puede ser Tess Defence u otros programas.

-Pero desarrollar un vehículo militar lleva años…

-La prioridad es tener las capacidades. Yo he estado 37 años en la industria del automóvil y sé lo que es el desarrollo de un vehículo. Vamos a empezar aquí por la conversión de algunos vehículos y por el mantenimiento. Y la idea, el sueño, es desarrollar un vehículo. Esa es nuestra ambición, pero eso no se hace en doce meses.

-Y necesitarían socios para ello, ¿no?

-Los movimientos empresariales los iremos viendo. La industria de la defensa y el campo de los vehículos de tierra están evolucionando muy rápido en Europa ,e Indra ya es hoy un actor. Esa es la buena noticia para Asturias y para España. Ya hay una empresa, española, que trabaja en el ciclo de vida del vehículo de tierra para la Defensa.

-Y además de vehículos de tierra, ¿tienen más planes para El Tallerón?

-Queremos que sea la sede del grupo Indra en Asturias.

-¿Con qué otros negocios?

-Con el de Tráfico Aéreo. Tenemos en Asturias 200 ingenieros y queremos adaptar aquí un edificio para ellos. Queremos que sea nuestra nave de Tráfico Aéreo y crecer. Estamos buscando a cien ingenieros más. Y vamos a ir viendo posibilidades.

-¿Con el personal procedente de Duro Felguera es suficiente para arrancar la actividad de vehículos?

-Como comentaba vamos a contratar a 100 ingenieros para la división de Tráfico Aéreo en Asturias y a esas contrataciones se añadirán las de Defensa. Estamos hablando de un mínimo, a corto plazo, de 200 o 300 personas. Si tenemos más programas que el 8x8 tendremos que contratar a más gente. Además hay perfiles que no tenemos en Duro Felguera y que serán necesarios. He estado hablando con el comité de empresa de El Tallerón y con los gerentes y la predisposición es total y están muy ilusionados. La flexibilidad es máxima y eso es positivo.

-En España se ha abierto una pugna entre comunidades por atraer inversiones en Defensa. ¿Qué les han ofrecido en Asturias para decidirse por ella?

-No nos movemos solo por lo que nos proponen. Nosotros respetamos los corredores que define el Ministerio de Defensa y en uno de ellos (el de la Vía de la Plata) está Asturias. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Defensa para definir esos corredores, en los que se busca la vertebración de la industria en España.

-¿Y a nivel de cadena de suministros, qué impacto puede tener esta fábrica de blindados en Asturias?

-En los próximos meses tendremos que ir viendo qué tipo de componentes que hoy se fabrican fuera de Asturias, o fuera de España, podemos hacer aquí para reducir costes logísticos. Podemos hacer un parque de proveedores donde nosotros u otras empresas puedan fabricar elementos para los vehículos que tenemos que producir. Todo esto hay que ponerlo negro sobre blanco.

-¿Y habrá colaboración con el ecosistema empresarial local?

-Totalmente. Nuestra idea es desarrollar la industria asturiana, participar en ello. Nuestro rol es tractor.

-¿Están en contacto con las empresas del "hub" de Defensa de Asturias?

-Acabamos de aterrizar, pero seguro que habrá colaboración con ellas y con otras. Denos tiempo.

-Ya le he dicho que ustedes se mueven rápido.

-Porque el mundo está cambiando muy rápido. Yo llegué a Indra hace dos años y su transformación para trabajar en el nuevo marco europeo de la Defensa es importante. Pero además hemos tenido la colaboración de las instituciones. Se ha visto aquí en Gijón con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa y las autoridades del Principado, del Ayuntamiento y del Puerto. Es importante que en este proyecto vayamos todos de la mano, porque es un proyecto de transformación.

-Ustedes aspiran a ser el campeón nacional de Defensa.

-A mí me gusta decir que queremos ser el tractor de la Defensa.

-Y a nivel europeo, ¿cuál es la aspiración?

-Suelo utilizar el símil del fútbol. Estamos en Primera División, pero no en la Champions League. Lo que tenemos que hacer es llegar allí. Hoy Indra está dentro del abanico de las empresas europeas de referencia en Defensa y trabajamos con todas ellas en proyectos de la UE o de la OTAN. En España hay empresas como Airbus, Navantia o Indra que estamos a nivel europeo y es importante para España desarrollar estas empresas tractoras que tiran del resto del ecosistema.

-Indra participa en el desarrollo del carro de combate europeo. ¿La idea es poder fabricarlo en Gijón?

-Estamos dentro del proyecto de desarrollo europeo Marte. Estamos cinco países, y la idea es que cada uno luego fabrique carros de combate. Lo que no está claro es si cada uno fabricará los suyos o si cada uno fabricará una parte para todos… Cada país tiene una visión diferente.

-Antes comentaba que en la actualización de carros de combate se hace mucha chapa y pintura, pero poca tecnología. ¿En Gijón habrá trabajo de innovación?

-En Indra tenemos desarrollos propios como el sistema mando control, tecnología de "guerra electrónica", diferentes sistemas de comunicaciones… Desarrollamos sistemas que podrán utilizase en nuestros vehículos o venderse a otros productores y exportarse.

-En la última presentación de resultados señalaron que Indra tenía más de 20 empresas en continuo análisis para su adquisición, entre ellas Escribano. ¿Habrá operaciones a corto plazo?

-Seguimos trabajando. Estamos avanzando en la creación de una comisión para estudiar la posible fusión con Escribano. Seguimos dando pasos. Y hay otras empresas que estamos viendo, pero no se puede decir nada hasta el final porque hay muchos elementos que pueden cambiar decisiones o hacer perder oportunidades. La discreción es muy importante. Esto es como con los jugadores de fútbol. Indra es el Real Madrid y si se interesa por una empresa inmediatamente sube el caché.

-¿En el radar hay alguna empresa asturiana?

-Cuando llegue el momento se verá.

-¿Algún mensaje a su nueva plantilla en Asturias?

-Se lo decía al comité de empresa y a los directivos que vienen de Duro Felguera: oportunidades de estas no pasan todos los días. No les he querido hablar de proyectos, porque vienen de una situación complicada y no es el momento, pero lo más importante es que hay 156 familias que van a vivir un mes de agosto tranquilo porque tienen futuro. El mundo cambia, se harán más o menos cosas, pero esas familias ya no tendrán esa angustia. La industria de Seguridad y Defensa en Europa debe desarrollarse y España, como cuarto país de la comunidad, tiene que tener su industria.

