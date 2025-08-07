Aagesen niega «ninguna negociación» para ampliar las nucleares

Las grandes eléctricas presionan desde hace meses para explorar con el Gobierno un cambio en el calendario de cierre de las centrales nucleares. Pero el intento ha quedado en una situación de bloqueo porque tanto el Ejecutivo como las compañías energéticas propietarias de las plantas (Iberdrola y Endesa como socios mayoritarios y con Naturgy y EDP con participaciones minoritarias en algunas de ellas) mantienen firmes sus posiciones maximalistas, con condiciones previas por ambas partes que chocan frontalmente. Las eléctricas exigen una rebaja de impuestos para hacer rentables las centrales y el Ejecutivo lo rechaza de plano.

A pesar del revuelo mediático y político de los últimos días, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, desmiente ningún avance, a la espera de que las eléctricas presenten una propuesta formal que no implique trasladar costes a los consumidores a través del recibo de luz. «No existe ninguna negociación en marcha», ha zanjado Aagesen. «La situación es exactamente la misma que hace meses. Nada ha cambiado».

«El Gobierno nunca va a permitir que seamos los consumidores, que sean las pymes y las empresas y sus ecosistemas, los que tengan que pagar el aumento de la vida de las centrales nucleares», ha sentenciado la ministra, que opina que «las centrales nucleares, si quieren seguir, necesitan una reducción de impuestos y no cubrir el 100% de los costes de la gestión de los residuos».