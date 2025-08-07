El ahorro de los gallegos medra en 250 millones al mes pese al alza de precios

El Instituto Nacional de Estadística (INE) cuenta con una herramienta en su web que permite calcular la evolución de la inflación en un periodo determinado, tanto a nivel estatal como por comunidades autónomas o grupos de productos (o servicios). En los últimos veinte años —entre marzo de 2005 y marzo de 2025— los precios se incrementaron por encima del 53% en Galicia, por encima de la media española (52,6%). En paralelo, y de acuerdo a las declaraciones de la renta, los rendimientos por trabajo de los asalariados se elevaron en algo más de 44 puntos —implica pérdida de poder adquisitivo—, y los de los autónomos hicieron lo propio en apenas otro 14%. Este mordisco de la inflación a las rentas no ha impedido que el ahorro de los hogares gallegos no haya hecho más que subir año tras año, como exhiben los datos del Banco de España.

A cierre del primer trimestre el saldo en depósitos de los hogares acarició los 78.800 millones de euros, un 3,9% más que a cierre de marzo de 2024. En cifras absolutas, equivale a engordar el ahorro en cerca de 250 millones de euros mensuales. Es cierto que la comparación intertrimestral —con el periodo octubre-diciembre del año pasado— la cifra depositada en los bancos experimentó un ligero retroceso, pero no impidió un balance acumulado positivo. Y eso que la inflación volvió a coger velocidad a partir de septiembre del ejercicio anterior, como han percibido los consumidores en la cesta de la compra, los carburantes, la hostelería y el turismo.

Evolución

Pero es que la comparación, echando la vista atrás, arroja unas cifras más que destacadas. Pese a que los precios medraron ese mencionado 53% en Galicia en los últimos veinte años, el ahorro se incrementó mucho más, en un 130%, de nuevo gracias a los datos históricos facilitados por el organismo que preside José Luis Escrivá. En marzo de 2005 los depósitos de los hogares en los bancos estaban por debajo de los 34.500 millones de euros. Y, desde entonces, explotó una inmensa burbuja inmobiliaria y de crédito, la economía española sufrió una doble recesión, intervino una pandemia y la invasión de Ucrania, con todas sus variantes geopolíticas, desató una inflación desconocida en el país desde los años ochenta. Nada pudo con la capacidad de los hogares de incrementar su ahorro.

Otra partida que ha crecido también es la del crédito, con un saldo a 31 de marzo de 41.345 millones de euros, que equivale a una subida del 2,4%. En este caso, la evolución es mucho más oscilante y las cantidades están a años luz del año 2009, por ejemplo, cuando a cierre de diciembre el crédito a los hogares llegó a los 69.500 millones de euros.

La gran banca gana solo en España 8.711 millones hasta junio

Los seis grandes bancos españoles —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja— obtuvieron solo con su actividad en España un beneficio conjunto de 8.711 millones en la primera mitad del 2025, un 19,5% más que un año antes, tras contabilizar parte del impuesto especial pagado en junio. Este impuesto, según destaca este miércoles la consultora Neovantas en un informe, penaliza a los bancos con mayores ingresos y, en particular, a CaixaBank, que ya ha desembolsado 235 millones de euros por este concepto, frente a los 135 y los 118 millones del Santander y el BBVA, respectivamente. Incluyendo el negocio en el exterior de la gran banca española, especialmente del Santander y el BBVA, que son los que cuentan con mayor presencia internacional, los resultados agregados de las seis entidades ascendieron a 17.086 millones de euros en la primera mitad del año, un 11,8% más. Los bancos empiezan a notar la bajada gradual de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que han pasado del 3 % en diciembre al 2 % actual, con una caída del 1,1 % de los ingresos recurrentes respecto al mismo semestre del año pasado, sostiene Neovantas. Esta bajada se ha manifestado en una caída del margen de intereses de todas las entidades por sus actividades en España salvo en el BBVA, que ha subido un 1,5 %.