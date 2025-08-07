El coche de ocasión gripa en Galicia, pero aún se venden 4 por cada nuevo

El mercado de los vehículos nuevos está lejos de las cifras alcanzadas antes de la pandemia, pero evoluciona de forma positiva. A finales del pasado año, Galicia cerró 2024 con la cifra más alta en cuatro años (27.751 unidades), y como informaron las patronales del sector la semana pasada, en los primeros siete meses del curso actual el avance es del 4% (16.648 vehículos). Las matriculaciones, aunque son positivas, crecen por debajo de la media (+14,3% en el conjunto del país) y se encuentran de bruces con una realidad que sigue dinamitando los planes para rejuvenecer el parque móvil y la firme apuesta de Bruselas por su electrificación. Aunque en lo que va de año las operaciones con coches de ocasión están a la baja en suelo gallego, el ratio todavía es contrario a los objetivos marcados por las administraciones: por cada turismo nuevo que se matricula, se venden cuatro usados.

Según los datos recopilados por el Instituto Estudios de Automoción (Ideauto) comunicados ayer por las patronales de la distribución (Ganvam) y de los concesionarios (Faconauto), la comercialización de turismos de segunda mano acumula 1,26 millones de unidades vendidas hasta julio, más de un 5% más, tras el avance del 5,8% registrado el pasado mes. En Galicia, por su parte, fueron en total 67.170, una cifra alta que, sin embargo, supone el mayor retroceso entre las comunidades (sin contar Ceuta y Melilla), del 3,5%, contando la caída del 5,5% en este séptimo mes (fueron 9.728 coches).

«Es importante comparar con lo que está pasando con la venta de nuevos», explica Tania Puche, directora de Comunicación en Ganvam, que añade que «todo tenemos que verlo en contexto y dentro de un todo». Como recuerda, «por cada vehículo nuevo se venden cuatro de ocasión», cuando en el conjunto del país se venden dos usados por cada coche de paquete. «En Galicia ocurre como en el conjunto de España, que vemos que el mercado solo aumenta en antigüedad», lamenta.

Y es que las matriculaciones de coches nuevos sí avanza, pero lentamente. En el país, 708.139 unidades, un incremento del 14,3%; en Galicia, esa subida del 4%, la segunda alza más baja del país. Pero el ratio, como reflejan las estadísticas de Ideauto, es el mismo que en julio del pasado año: 16.013 unidades de nuevos frente a 69.574 de turismos usados, cuatro de segunda mano por cada nuevo.

Para dar la vuelta a la situación, las patronales reclaman «planes de incentivos más eficaces que los que hay ahora mismo», con ayudas «que permitan un descuento directo».

¿Agosto para un récord de las marcas chinas?

El coche chino no se frenó con los aranceles y su evolución sigue, de momento, imparable. En Galicia se comercializaron un total de 1.653 unidades de una docena de marcas durante los siete primeros meses del año, manteniendo una cuota de mercado del 10%, tres puntos y medio porcentuales más que al inicio de año. Y va a más: este mes alcanzarán su récord superando las ventas totales del pasado curso. Durante 2023 las marcas chinas (seis, entonces) alcanzaron 900 matriculaciones en la comunidad. Un año más tarde la cifra se duplicó con la entrada de más marcas, 1.781 unidades. Ahora está a solo 128 ventas, que con toda seguridad se lograrán este agosto, para superar las matriculaciones totales de 2024.