Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
La Agencia Tributaria beneficiará con 1.150 euros a las unidades familiares que convivan con una persona mayor de 65 años
Este beneficio fiscal será apartado a través de la Declaración de la Renta, donde cada ascendiente con la edad citada desgravará este importe
RAC
La Agencia Tributaria beneficiará con 1.150 euros a las unidades familiares que convivan con una persona mayor de 65 años. Este beneficio fiscal será apartado a través de la Declaración de la Renta, donde cada ascendiente con la edad citada desgravará este importe.
Esta medida iguala a la misma que se atribuye a las personas con discapacidad igual o superior al 33%.
Además, en caso de que el conviviente tuviera los 75 años o superiores, la cantidad a desgravar en la Declaración de la Renta se ampliaría hasta los 2.550 euros. No obstante, este no es el único requisito que hay que cumplir para poder beneficiarse de esta desgravación, además de las edades y discapacidad mencionadas.
El contribuyente también tendrá que haber convivido con el ascendiente al menos la mitad del periodo impositivo. Tampoco tendrá que tener rentas superiores a 8.000 euros, excluyendo en este caso las exentas de impuesto. Además, no podrá presentar un IRPF superior a 1.800 euros.
Es posible que dependiendo de los ingresos anuales el contribuyente no esté obligado a presentar la Declaración de la Renta. Sin embargo, en estos casos conviene presentar la documentación a Hacienda para aplicar esta deducción.
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»
- Así está el fichaje de un delantero en el Deportivo, una conocida carrera de fondo
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Noites do Porto: los primeros confirmados agotan entradas
- La zona tensionada en A Coruña: ¿Cómo puedo saber si mi casero es un gran propietario?
- La Policía Nacional evita el suicidio de un hombre en A Coruña con una escopeta
- La programación de las Fiestas de María Pita de A Coruña, día a día