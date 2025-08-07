Adif
Extinguido el incendio que ha paralizado los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante una hora
Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona se han visto afectados, quedando detenidos en las estaciones.
Vicente Mateu
Adif ha suspendido durante cerca de una hora la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por un incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que podía afectar al cableado eléctrico. Ha afectado a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.
El incendio ha podido ser sofocado rápidamente y de inmediato se ha recuperado la circulación. De momento, la única consecuencia parece ser el inevitable retraso. Según Adif, han sido 8 los convoyes afectados y sufrirán un retraso medio de 30 minutos.
Según Renfe, los siguientes trenes detuvieron su marcha en estas estaciones:
• ALVIA 00801 Madrid - Pamplona detenido en Las Inviernas.
• AVE 03182 Barcelona - Madrid detenido en Calatayud.
• AVE 03203 Madrid - Barcelona detenido en Guadalajara.
• AVE 03192 Figueres - Madrid detenido en Zaragoza.
- La nueva cara prefabricada de Cuatro Caminos en A Coruña: «de una calidad arquitectónica indudable»
- El 'Caribe Gallego' está a solo una hora de A Coruña: 'poco conocida' y con un paseo marítimo que merece la pena recorrer
- Así está el fichaje de un delantero en el Deportivo, una conocida carrera de fondo
- Muere un vecino de Culleredo y otra de Carral al caer su vehículo por un terraplén en Mesía
- Noites do Porto: los primeros confirmados agotan entradas
- La zona tensionada en A Coruña: ¿Cómo puedo saber si mi casero es un gran propietario?
- Helton Leite paga su cláusula y ya no es jugador del Deportivo
- La Policía Nacional evita el suicidio de un hombre en A Coruña con una escopeta