Un juzgado cántabro pide diligencias por presunta estafa de Eusebio Novas

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha ordenado la práctica de diligencias para contrastar la denuncia de un empresario contra Eusebio Novas Hay, quien presuntamente utilizó los poderes que tenía en su sociedad para hacerse con coches de alta gama sin su consentimiento. Novas Hay fue uno de los promotores de Vinova Group, que adquirió la cadena Hiperxel en julio de 2021, finalmente quebrada tras el vaciado de sus cuentas, según ha expuesto la administración concursal. En un fallo firmado por los magistrados Agustín Alonso (presidente), Juan José Gómez y María Almudena Congil (ponente), la sala ha estimado el recurso de Francisco Javier Paesa, toda vez un juzgado de Instrucción de Castro Urdiales había rechazado realizar más indagaciones. El Ministerio Fiscal había defendido la necesidad, también, de ahondar más en este caso.

En particular, la sentencia ha fijado «recibir nueva declaración tanto al denunciante como al investigado», así como requerir a FCA Capital España EFC (Maserati Financial Services) que aporte toda la documentación del contrato de arrendamiento, en régimen de renting, de un Maserati modelo Levante con matrícula que remata con las letras LNV. De igual modo tendrá que hacerlo la sociedad Mercedes Benz Renting, por el alquiler de un Mercedes Benz 400 (matrícula con las letras LPZ).

«Del examen de la documentación aportada se desprende que las relaciones entre el denunciante y el investigado parecen más complejas de lo que parece», prosigue la sentencia, contra la que no cabe recurso. El objetivo de la Audiencia Provincial es «determinar si, como sostiene el denunciante, el mismo ha sido ajeno a la celebración de los contratos» para el alquiler de ambos coches de alta gama, «siendo relevante determinar qué persona o entidad se ha venido haciendo cargo del pago de las cuotas de dichos vehículos», de ahí las diligencias ordenadas a Maserati y Mercedes Benz.

La denuncia inicial, a la que ha tenido acceso este periódico, se presentó en marzo de 2013. Según indica en ella, Paesa comenzó a recibir «multas a su domicilio referentes a dos vehículos que supuestamente están a nombre de su empresa», el Mercedes y el Maserati. «Que el dicente —abunda— no ha comprado ninguno de esos vehículos. Que hace una semana recibió una llamada de Mercedes preguntando por Eusebio Novas Hay en referencia a la revisión del vehículo Mercedes, que se encontraba próxima. Que Eusebio fue asesor financiero de la empresa hasta mayo del año 2021, habiendo denunciado al mismo por estafa en la Audiencia Nacional».

Novas Hay fue sentenciado a dos años y medio de prisión por delitos contra Hacienda, que ha recurrido al Supremo. La pasada primavera aceptó una pena de seis meses de cárcel por falsedad. Tiene más procedimientos en su contra.