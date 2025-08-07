El Sabadell exige al BBVA una información «transparente y muy clara» sobre la OPA

El Sabadell sigue en armas contra la oferta de compra (OPA) del BBVA. La cúpula del banco catalán ha exigido a su rival que sea «transparente y muy claro» en el folleto de la operación, que el banco de origen vasco tiene previsto publicar a principios de septiembre y que debe recoger todas las estimaciones económicas y riesgos de la transacción. El CEO de la entidad catalana, César González-Bueno, ha insistido especialmente en que su competidor debe aclarar si cree que podrá mejorar la rentabilidad que el Sabadell espera brindar a sus propios accionistas en los próximos tres años si sigue en solitario: «Con eso ya tendríamos un grandísimo avance, porque esa información no existe y la que hay no es comparable».

El ejecutivo, así, se ha referido indirectamente al último campo de batalla en que las dos entidades se han embarrado. En los últimos días, ambos bancos se han lanzado a prometer remuneraciones récord a sus accionistas en los próximos años: 36.000 millones hasta 2028 en el caso del BBVA y 6.300 millones hasta 2027 en el del Sabadell. Estas cifras, sin embargo, no son comparables por el distinto tamaño de las entidades. La realidad es que las dos ofrecen un retorno anual del 15%, que en los dos casos se basa en sus previsiones en solitario.

Lo que se trasluce de fondo es que la cúpula del Sabadell cree que su competidor no podrá mantener esa promesa de rentabilidad si triunfa la OPA, ya que la condición de no fusión durante tres años impuesta por el Gobierno retrasará sus beneficios económicos. Un motivo más para que en el banco crezca la convicción de que la OPA va a fracasar. «El BBVA debe aclarar si los accionistas del Sabadell, si acuden a la OPA, van a recibir el 25% del valor en bolsa de sus acciones entre dividendos y recompras de acciones este año y el 40% en tres años (como les ha prometido la entidad catalana vía dividendos y recompras de acciones)», ha retado González-Bueno.

La duda que persiste es si el BBVA mejorará su oferta. Lo ha negado hasta la saciedad, pero puede ser verdad o no, porque ese tipo de mejoras nunca se anticipan. Incluso si sube el precio, existe incertidumbre sobre hasta qué punto podría hacerlo sin que se viese afectada su cotización en bolsa.

En esta línea, el presidente del banco, Josep Oliu, ha llamado a sus accionistas a decidir sobre la OPA con criterios objetivos, pero también emocionales. «Los accionistas tenemos la responsabilidad de decidir el futuro de esta entidad, anclados en nuestro pasado y nuestro presente. Cuando se toman grandes decisiones, se atiende a la razón, se miran los valores, se ven los riesgos, pero también hay lugar para el corazón y para la intuición», ha argumentado durante las juntas de accionistas que el Sabadell ha celebrado para aprobar la venta de su filial británica TSB y el pago de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros en el primer trimestre del año que viene.

El banquero, así, ha instado a sus propietarios a valorar el riesgo que supone aceptar la OPA dado que el Gobierno ha dictaminado que las dos entidades no se podrán fusionar durante tres años, ampliables en otros dos. En el mismo sentido, el CEO ha insistido en que las sinergias de costes que justifican la operación «son cero» durante ese periodo, y «posteriormente, no es evidente», ya que dependerá de que haya fusión o no. Los dos directivos llevan tiempo insistiendo en el mismo mensaje: al precio actual, la operación no saldrá adelante.