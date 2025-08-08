Lorenzana defiende la disolución de Impulsa Galicia: «Cumplió su objetivo»

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, defendió ayer la disolución de Impulsa Galicia por la decisión de sus socios (Xunta, 40%; Abanca, 38%; Reganosa, 12%; y Sogama, 10%) tras «cumplir sus objetivos» en el contexto pospandémico. Según indicó, la firma —promotora del proyecto de la empresa portuguesa Altri de instalar una fábrica de celulosa y fibra textil en el municipio lucense de Palas de Rei— fue creada «en el contexto concreto de la pandemia y la pospandemia». Su objetivo, según abundó, era la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

En la actualidad, los socios consideran que ya se han cumplido sus «fines» y que existen otras figuras creadas por la Xunta de Galicia para impulsar el tejido empresarial en la Comunidad.

En concreto, aludió a tres: la Oficina de Coordinación Económica de la Xunta de Galicia, el Plan de Aceleración Industrial y la Oficina Económica de Galicia. «Además, los fondos Next Generation están a punto de finalizar (...). Con lo cual, una vez cumplidos los fines, los socios consideran que la sociedad se puede disolver», zanjó.

Para el BNG, no obstante, esta disolución es un ejemplo de «política opaca» y de «economía de amigotes y chiringuitos». En un comunicado, la formación nacionalista agregó que el adiós de Impulsa Galicia constituye una especie de «borrado de pruebas» y una «huida hacia delante» tras dejar como legado una «bomba ambiental».

También el PSdeG se mostró muy crítico con esta maniobra, ejecutada «por la puerta trasera y en plenas vacaciones». «Forma parte del modus operandi del Partido Popular de crear chiringuitos híbridos de colaboración público-privada para huir de los controles», según la diputada Patricia Iglesias.