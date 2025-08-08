Multa de 6,4 millones a Engel & Völkers por emplear falsos autónomos

La inmobiliaria de lujo Engel & Völkers deberá pagar a la Seguridad Social un total de 6,4 millones de euros por emplear durante años a 569 comerciales en Valencia como falsos autónomos. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha avalado en una reciente sentencia, a la que ha tenido acceso El Periódico —del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, las actuaciones de la Inspección de Trabajo, que le reclama millones de euros en cotizaciones no abonadas.

Los agentes de la autoridad laboral detectaron que la empresa, si bien tenía formalmente externalizado su servicio de vendedores, realmente era la dirección quien organizaba y delimitaba cómo los autónomos debían repartirse las zonas de venta y fijaba sus comisiones, entre otros. Desde Engel & Völkers afirman que han recurrido ese requerimiento de 6,4 millones de euros ante el Tribunal Supremo y están a la espera de sentencia definitiva.

La Inspección de Trabajo censura así en Valencia un modelo laboral que la empresa de origen alemán y especializada en la compra y venta de viviendas de lujo mantuvo en toda España hasta 2024, según explican fuentes de la compañía.

A partir de entonces y en aras de “profesionalizar” el perfil de los consultores y comerciales, pasaron a contratar directamente a dicho personal y actualmente ya no operan con autónomos, según insisten esas mismas fuentes.