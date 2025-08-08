La peor factura del mercado laboral: Galicia anota una muerte cada 5 días

El primer semestre de 2022 fue uno de los más trágicos en la historia reciente del mercado laboral gallego. El 15 de febrero, en medio de las inclementes aguas de Terranova, se hundía el buque pesquero Villa de Pitanxo con 24 personas a bordo; solo sobrevivieron tres. Por eso Galicia tuvo que anotar en aquel periodo 45 muertes en el trabajo, cinco de ellas in itinere, una cifra que no ha vuelto a repetirse desde entonces. Pero que no está tan alejada de los 32 siniestros mortales contabilizados por el Ministerio de Trabajo entre enero y junio —cuatro in itinere—, de acuerdo a las cifras actualizadas este jueves por el equipo que dirige Yolanda Díaz. Son dos personas más fallecidas que en el mismo tramo de 2024 y de 2023; en 2021 habían sido 18. Así que en la comunidad, que está en niveles récord de afiliación —y recaudación por cotizaciones— tras haber dinamitado al fin el récord de empleo previo al crac del ladrillo, muere un trabajador cada cinco días.

En particular, hasta junio se contabilizaron cerca de 12.900 accidentes laborales, la gran mayoría leves, aunque es un gran volumen que equivale a medio millar de siniestros por semana. El hecho es que, según los mismos datos oficiales, Galicia está encaramada en los primeros puestos en cuanto a muertes en el trabajo, solo por detrás de La Rioja. Esta ratio se denomina índice de incidencia, que en el caso gallego se situó en el 0,442; el mercado laboral riojano registró otro de 0,61, aunque con solo cinco fallecidos, ninguno de ellos in itinere. Estos son los que se producen al ir o al regresar del lugar de trabajo.

La mayor parte de los accidentes contabilizados en Galicia fueron en empresas industriales (3.164), muy por encima de la construcción (1.975) y el comercio (1.774). Dos de los trabajadores fallecidos eran profesionales autónomos.

Sin ley

En el conjunto del país los accidentes laborales se cobraron la vida de 363 personas, tres más que en el mismo periodo del año anterior. Es un balance que mantiene la siniestralidad laboral en niveles preocupantes y que reaviva las críticas sindicales ante la parálisis de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995. Del total de muertes, 295 se produjeron durante la jornada laboral, cuatro menos que en 2024, y 68 ocurrieron in itinere, siete más que el año anterior. En conjunto, estas cifras revelan una estabilidad inquietante que ha vuelto a poner el foco sobre la eficacia del actual marco normativo. La mayoría de los fallecidos eran asalariados (334), frente a 29 trabajadores autónomos. En cuanto a las causas, los infartos, derrames cerebrales y otras causas naturales encabezaron el listado con 126 muertes, seguidos por caídas mortales (49), accidentes de tráfico (39) y aplastamientos, atrapamientos o amputaciones (también 39).

Frente a este panorama, sindicatos como UGT y CC OO han reiterado su malestar por la inacción del Gobierno en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo anteproyecto lleva más de año y medio estancado en la mesa de diálogo social. El borrador contempla la adaptación de la normativa a emergencias climáticas, realidades digitales, riesgos psicosociales, violencia y acoso laboral, así como la inclusión de la perspectiva de género y la actualización del catálogo de enfermedades profesionales.

