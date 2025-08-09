La Audiencia Nacional archiva la causa contra Naturgy por elevar los precios de la luz
No se aprecia una actuación irregular en los costes de producción en Sabón
REDACCIÓN
La Audiencia Nacional acordó el archivo de la querella que la Fiscalía presentó en junio de 2024 contra Naturgy Generación por un presunto delito relativo al mercado y los consumidores por incrementar los precios de producción energética en su central térmica de ciclo combinado de Sabón (A Coruña) desde marzo de 2019 a diciembre de 2020.
Según consta en la información semestral del grupo remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la decisión fue acordada el pasado 4 de abril por la Audiencia Nacional. De esta manera, la energética añade que «a 30 de junio de 2025 no existe riesgo alguno relacionado con este asunto más allá del procedimiento contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional donde la compañía también cuestiona la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)». Pese a este archivo judicial, el caso y su investigación sigue abierto en la CNMC.
La querella de la Fiscalía tuvo su origen en una denuncia presentada por la asociación de consumidores Facua, en referencia a una sanción de 6 millones de euros que, el 20 de julio de 2023, impuso la CNMC a la compañía por la realización de ofertas a precios excesivos al mercado.
