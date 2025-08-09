Bruselas riega con 11.000 millones el despliegue eólico en aguas francesas

La Comisión Europea ha dado luz verde a una inyección histórica de 11.000 millones de euros para que Francia impulse el desarrollo de energía eólica marina, en el marco del esquema de ayudas del Clean Industrial Deal (Cisaf) aprobado el pasado 25 de junio. El apoyo, que se desplegará durante los próximos 20 años, financiará la construcción y explotación de tres parques: uno en el sur de Bretaña y dos en el Mediterráneo, cada uno con una potencia de unos 500 megavatios y una producción estimada de 2,2 teravatios hora anuales, suficiente para cubrir el consumo de 450.000 hogares franceses.

Bruselas subraya que este plan permitirá al país galo acelerar el despliegue de capacidad renovable, reducir su dependencia de combustibles fósiles importados y diversificar su cadena de suministro frente a la presión asiática, especialmente de China. «También ayudará a garantizar que las posibles distorsiones de la competencia se mantengan al mínimo», afirmó la vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. La concesión de ayudas se realizará mediante licitaciones abiertas, con un beneficiario por cada zona marítima, incluyendo criterios de resiliencia en la adjudicación para reforzar el tejido industrial europeo de componentes eólicos.

La magnitud del paquete francés choca con el interés del Ejecutivo comunitario por la pesca. Los 11.000 millones de euros destinados a la eólica marina quintuplican la dotación que el Gobierno de Ursula von der Leyen plantea para toda la Política Pesquera Común (PPC) en su propuesta de presupuesto para el próximo marco financiero plurianual (2028-2034): apenas 2.000 millones a repartir en siete años para todos los Estados miembros. Como publicó FARO, el recorte sería del 67% respecto al actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (Fempa), que cuenta con 6.108 millones, de los cuales España recibió 1.120 —366 para Galicia— para el periodo entre 2021 y 2027.

Si los fondos europeos destinados a la pesca representan el 0,5% del total de la actual partida de la Unión Europea, para la próxima solo supondrán el 0,1%, relegándose a un plano todavía más residual. Según los datos publicados por este periódico, el papel del Fempa y su predecesor, el antiguo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), vigente entre 2014 y 2020, ha sido fundamental en el desarrollo de 9.363 proyectos en la comunidad a lo largo de los últimos 10 años. Iniciativas que podrían dejar de promocionarse y realizarse en el territorio gallego si la CE no cambia de rumbo.

España suspende en energía oceánica: «Carece de los conocimientos necesarios»

El potencial de España en energía oceánica —mareomotriz, undimotriz, corrientes, maremotérmica y salina— es superior al que albergan otros países de la Unión Europea, pero su desarrollo está muy por detrás de lo que podría ser por problemas regulatorios, falta de apoyo estable y una planificación a largo plazo insuficiente. Así lo certifica un estudio de rango europeo que evalúa las barreras regulatorias que existen en los Estados miembros. Entre otras cosas, expone que España carece de un objetivo específico para fomentar la energía oceánica en sus planes energéticos nacionales, a diferencia de la eólica offshore o solar, que sí contempla.

El informe, que analiza la situación de 12 Estados miembros, recaba la opinión de diferentes expertos que se muestran bastante críticos: «Las autoridades españolas carecen de los conocimientos necesarios para el despliegue de tecnologías de energía oceánica y no ofrecen apoyo proactivo para desenvolverse en el complejo panorama regulatorio». Destaca además la fuerte competencia de Reino Unido, Francia y Portugal, que ya tienen hojas de ruta nacionales específicas y apoyo financiero firme.

