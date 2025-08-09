El coche cero emisiones no arranca y solo llega a uno de cada 215 gallegos

La crisis de la deuda soberana de Grecia todavía se siente hoy en el asfalto de sus calles. Es el país con el parque móvil más antiguo de toda la Unión Europea, según se desprende del informe Vehicles on European Roads publicado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), y lo es con una distancia abismal respecto a la media del bloque comunitario. Los coches griegos cargan con 17,5 años a sus espaldas en comparación a los 12,5 que registra el conjunto de los Veintisiete, y su situación contrasta con los jóvenes modelos luxemburgueses (con una antigüedad promedio de 8 años), austríacos (9,3), daneses (9,6) o belgas (9,9). Atenas ilustra a la perfección las trabas económicas que enfrenta la población helénica —empobrecida brutalmente entre 2009 y 2018, corralito entremedias— a la hora de cambiar de vehículo, lo que lleva a que el transporte privado sea cada vez más envejecido. Y también sirve para contextualizar el caso de Galicia, donde la flota suma 16,3 años, ya que es el único estado europeo que supera esta edad.

La comunidad se encuentra segunda a la cola en España (14,5 años) y solo en mejor lugar que Castilla y León (16,6), conforme expone el estudio que acaba de publicar la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Contrasta este panorama con Madrid (con 11,5 años), y algo más lejos Cataluña (14,1), Comunidad Valenciana y Baleares (con 14,2 años ambas).

La edad media del parque móvil gallego sigue creciendo pese a que cada vez son más los modelos cero emisiones que salen al mercado, que en 2024 crecieron un 45% pero aun así solo representan el 0,8% del total. El avance es nulo si se tiene en cuenta que por ahora son solo 12.548, por lo que la Etiqueta 0 solo llega en estos momentos a uno de cada 215 habitantes. Más cala la Etiqueta Eco aunque todavía le queda también mucho camino por recorrer, pues ha aumentado un 32% en el último año pero solo supone el 3,4% de la flota de Galicia: 62.833 coches de los casi 1,6 millones que hay en la autonomía y solo uno por cada 43 habitantes. La cantidad restante de modelos (Etiqueta B, C y sin distintivo) supone casi el 96% del cómputo global.

Como explican desde la patronal española de la automoción, para poder continuar con la electrificación «es necesario mejorar la calidad, cantidad y capilaridad de las estaciones de recarga de acceso público». Hay muchas barreras y así lo expone el Barómetro de la Electromovilidad del segundo trimestre de 2025 difundido recientemente por la asociación, que recoge que la comunidad, por primera vez, pierde cargadores.

Las electrolineras operativas en Galicia cayeron hasta las 1.903 tras cinco años de alzas consecutivas y a ello se suma que casi dos tercios continúan siendo de carga lenta o inferior a los 22 kilovatios (kW), lo que implica tiempos de un mínimo de tres horas y un máximo de 19. Se incrementaron además un 8% los postes inoperativos hasta los 683, suponiendo más de una cuarta parte del total. Si entrasen en funcionamiento, el territorio gallego contaría con 2.586 puntos de recarga activos.

